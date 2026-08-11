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Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά

Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 09:17
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Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής.

Πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα.

Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, για αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους.

Μετά την παραπάνω διαπίστωση ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και αύριο θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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