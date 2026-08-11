Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα

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Επιτακτική, χαρακτηρίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) επισημαίνοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα και τα Αιολικά Πάρκα (ανεμογεννήτριες).

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης σε σχετική ανακοίνωσή της τονίζει πως «η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών ΑΠΕ σε αγροτικές, ημιορεινές και δασικές εκτάσεις καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και την πιστή εφαρμογή των θεσμοθετημένων προληπτικών μέτρων, τόσο για την προστασία των ίδιων των ενεργειακών υποδομών όσο και για την αποτροπή πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει πως εξειδικεύοντας τα μέτρα η ΑΔΜ-Θ συστήνει:

1. Μέτρα Πυροπροστασίας για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Περιμετρική Αντιπυρική Ζώνη: Δημιουργία και διατήρηση καθαρής ζώνης περιμετρικά της περίφραξης του πάρκου (πλάτους ενδεικτικά 5-10 μέτρων ανάλογα με τη γειτνίαση με δασική βλάστηση), απαλλαγμένης από ξερά χόρτα, θάμνους, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά.

Διαχείριση Βλάστησης εντός Εγκατάστασης: Τακτικός καθαρισμός και απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης και των χόρτων κάτω και ανάμεσα από τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Επισημαίνεται ότι η χρήση μηχανημάτων κοπής (χορτοκοπτικών, καταστροφέων/στελεχοκοπτών) απαγορεύεται αυστηρά κατά τις ημέρες με Δείκτη Επικινδυνότητας Εκδήλωσης Πυρκαγιάς κατηγορίας 3 (Υψηλή), 4 (Πολύ Υψηλή) ή 5 (Κατάσταση Συναγερμού).
Τεχνικός & Ηλεκτρολογικός Έλεγχος: Συστηματική συντήρηση μετασχηματιστών, μετατροπέων (inverters), καλωδιώσεων και πινάκων διανομής. Διενέργεια θερμογραφικών ελέγχων για τον εντοπισμό υπερθερμάνσεων, χαλαρών συνδέσεων, ηλεκτρικών τόξων ή άλλων ηλεκτρικών ανωμαλιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα και να αποτελέσουν αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πυροσβεστικά Μέσα & Προσβασιμότητα: Ύπαρξη επαρκών, συντηρημένων και εύκολα προσβάσιμων φορητών πυροσβεστήρων κατάλληλου τύπου (CO₂ / ξηράς σκόνης), καθώς και διατήρηση ανοικτών εσωτερικών οδών για την απρόσκοπτη κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων.

2. Συστάσεις και Μέτρα Πυροπροστασίας για Αιολικά Πάρκα & Ανεμογεννήτριες

Καθαρισμός Βάσεων & Υποσταθμών: Καθαρισμός και διαχείριση της βλάστησης γύρω από τη βάση κάθε ανεμογεννήτριας, καθώς και πέριξ των οικίσκων ελέγχου και υποσταθμών ανύψωσης τάσης.
Αυτόματα Συστήματα Κατάσβεσης: Εγκατάσταση και τακτικός έλεγχος αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς εντός του θαλαμίσκου και των ηλεκτρικών συστημάτων.
Μηχανολογική & Ηλεκτρολογική Συντήρηση: Τακτική επιθεώρηση των συστημάτων πέδησης (φρένων), λιπαντικών, γεννητριών και αλεξικέραυνων για την αποτροπή μηχανικών τριβών, υπερθέρμανσης ή βλαβών από κεραυνούς.

Δρόμοι Πρόσβασης & Προσβασιμότητα: Διατήρηση σε κατάλληλη κατάσταση των οδών πρόσβασης προς τα αιολικά πάρκα και εξασφάλιση ικανού εύρους αναστροφής, ώστε να διευκολύνεται η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
«Η προστασία των ενεργειακών υποδομών της χώρας και του φυσικού πλούτου της Μακεδονίας και της Θράκης αποτελεί κοινή ευθύνη όλων» σημειώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και απευθύνει έκκληση προς όλες τις εταιρείες διαχείρισης έργων ΑΠΕ, τους τεχνικούς ασφαλείας και τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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