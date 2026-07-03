5 λόγοι που το κλιματιστικό μυρίζει μούχλα όταν το ανάβεις - και πώς θα το διορθώσεις

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Η εμφάνιση δυσάρεστων οσμών κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού είναι ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του αέρα στο σπίτι μας.

Μια αποπνικτική καλοκαιρινή μέρα, το μόνο που αναζητάτε είναι η δροσιά του κλιματιστικού σας.

Τι συμβαίνει όμως όταν αντί για ανακούφιση, έρχεστε αντιμέτωποι με μια έντονη μυρωδιά κλεισούρας;

Οι ειδικοί συστημάτων HVAC (Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού), Μπομπ Κάρντγουελ και Ρόμπερτ Ντάικς, εξηγούν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην παγιδευμένη υγρασία και μοιράζονται τις λύσεις για να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας ή με τη βοήθεια επαγγελματία.

Συσσώρευση βρωμιάς στο στοιχείο εξάτμισης

Ο πιο κοινός ένοχος είναι η συγκέντρωση οργανικής ύλης στο στοιχείο εξάτμισης (σερπαντίνα).

Καθώς το στοιχείο παγώνει, η υγρασία του δωματίου υγροποιείται πάνω του (όπως ιδρώνει ένα κρύο κουτάκι αναψυκτικού).

Αν εκεί υπάρχει σκόνη, λασπώνει και μυρίζει, η υγρασία παγιδεύεται και δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για μούχλα, προκαλώντας έντονη μυρωδιά με το που παίρνει μπροστά το AC.

Για να αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό σπρέι καθαρισμού στοιχείων χωρίς ξέβγαλμα.

Προσοχή! Οποιαδήποτε σοβαρότερη επιμόλυνση απαιτεί επαγγελματική παρέμβαση για να αποφευχθούν ζημιές στα ευαίσθητα εξαρτήματα.

Λιμνάζοντα νερά στο σκαφάκι και τον σωλήνα αποστράγγισης

Κάτω από το στοιχείο υπάρχει το σκαφάκι αποστράγγισης που συλλέγει το νερό. Αν ο σωλήνας φράξει από λάσπη, το νερό λιμνάζει και αναπτύσσει μούχλα μέσα σε 48 με 72 ώρες.

Μια απλή απόφραξη μπορεί να καθαριστεί με ξέπλυμα ή με μια ηλεκτρική σκούπα υγρών στην εξωτερική έξοδο.

Μόλις αποκατασταθεί η ροή, προτείνεται να ρίξετε ένα φλιτζάνι αποσταγμένο λευκό ξύδι ή χλωρίνη στον σωλήνα, καθώς εξουδετερώνουν χημικά τα άλγη και τα βακτήρια. Αν όμως το νερό συνεχίσει να συγκεντρώνεται ή υπάρχει ορατή γλίτσα, χρειάζεται τεχνικός.

Παραμελημένο και βρώμικο φίλτρο αέρα

Όταν το φίλτρο αέρα φράζει από σκόνη, περιορίζει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το στοιχείο να λειτουργεί πιο κρύο και υγρό από το κανονικό, γεγονός που εντείνει τις οσμές.

Παρόλο που οι συσκευασίες συχνά προτείνουν αλλαγή κάθε 90 ημέρες, η αντικατάστασή του κάθε 30 ημέρες κατά την περίοδο αιχμής μπορεί να προλάβει το πρόβλημα στη ρίζα του, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Μούχλα και βακτήρια βαθιά στο σύστημα

Αν η δυσοσμία επιμένει ή συνοδεύεται από αλλεργικά συμπτώματα όπως φτάρνισμα και συμφόρηση, η μούχλα έχει προχωρήσει βαθύτερα στους αεραγωγούς.

Όταν το κλιματιστικό μένει αδρανές, η στάσιμη υγρασία ενώνεται με τα σωματίδια σκόνης, μολύνοντας τον αέρα που διοχετεύεται στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθαρισμός ρουτίνας δεν αρκεί και η αποκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία.

Πηγή: marthastewart.com