Το απλό κόλπο που κρατάει το σπίτι έως και 10 βαθμούς πιο δροσερό το καλοκαίρι

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Πέμπτη, 25/06/2026 - 06:37
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Περίπου το 76% του ηλιακού φωτός που πέφτει πάνω σε ένα τυπικό διπλό τζάμι περνάει στο εσωτερικό και μετατρέπεται σε θερμότητα.

Όταν οι θερμοκρασίες χτυπάνε κόκκινο, η πρώτη μας κίνηση είναι να ανάψουμε το κλιματιστικό στο τέρμα, τρέμοντας όμως για τον επόμενο λογαριασμό του ρεύματος.

Κι όμως, υπάρχει ένα πανεύκολο, έξυπνο μυστικό που δεν κοστίζει απολύτως τίποτα και μπορεί να ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι: το να κρατάμε τον ήλιο έξω από το σπίτι, κλείνοντας απλώς τα στόρια και τις κουρτίνες.

Πώς να εκμεταλλευτείτε τα στόρια για λιγότερη ζέστη

Τα παράθυρα αποτελούν το πιο ευάλωτο σημείο του σπιτιού στη ζέστη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 76% του ηλιακού φωτός που πέφτει πάνω σε ένα τυπικό διπλό τζάμι περνάει στο εσωτερικό και μετατρέπεται σε θερμότητα, μετατρέποντας το σπίτι σε «θερμοκήπιο». Τα στόρια λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας ενάντια σε αυτή την εισροή.

Είτε διαθέτετε κάθετα είτε οριζόντια στόρια, και τα δύο μειώνουν την εσωτερική θερμοκρασία και την ενοχλητική αντηλιά. Ένα έξυπνο μυστικό για όσους έχουν οριζόντια στόρια (περσίδες) είναι να στρέφουν τις γρίλιες προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, ώστε να αντανακλούν το φως και τη ζέστη προς τα έξω.

H στρατηγική έχει επίσης σημασία: φροντίστε να κλείνετε ερμητικά τις κουρτίνες στα ανατολικά παράθυρα το πρωί και στα δυτικά το απόγευμα, κυρίως κατά τις ώρες της μεγάλης ηλιοφάνειας μεταξύ 1 μ.μ. και 5 μ.μ. Αν μάλιστα τα υφάσματα ή τα στόρια σας έχουν λευκό χρώμα, η ανάκλαση της θερμότητας γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική.

Στρατηγικές για δροσερό σπίτι

Εκτός από τη διαχείριση των παραθύρων, υπάρχουν μερικές ακόμα απλές κινήσεις που βοηθούν στη διατήρηση της δροσιάς:

Αλλάξτε τους λαμπτήρες φωτισμού: Αν χρησιμοποιείτε ακόμα παλιές λάμπες πυρακτώσεως, αντικαταστήστε τις με LED. Οι κλασικές λάμπες σπαταλούν ενέργεια εκλύοντας θερμότητα, ενώ οι LED λειτουργούν χωρίς να ζεσταίνονται.

Διαχειριστείτε έξυπνα τις εσωτερικές πόρτες: Κλείνετε τις πόρτες των δωματίων που δεν χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να κρατάτε τον ψυχρό αέρα συγκεντρωμένο εκεί που πραγματικά κάθεστε. Το βράδυ, ανοίξτε τις για να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας.

Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα οροφής: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας σας γυρίζει αριστερόστροφα το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο σπρώχνει τον αέρα κατευθείαν προς τα κάτω, δημιουργώντας ένα δροσερό ρεύμα που ανακουφίζει το δέρμα, χωρίς να χρειάζεται να ζορίζετε το κλιματιστικό.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 06:37
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