Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4 ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς» , εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, από το πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Ο Δήμος Λεβαδέων είναι δικαιούχος του έργου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 2.170,91 τ.μ., που κατασκευάστηκε το 1976.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

Θερμομόνωση της στέγης και των οριζόντιων δομικών στοιχείων του κτηρίου.

Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλο το σχολικό συγκρότημα.

Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα υψηλής απόδοσης.

Αντικατάσταση υαλοπινάκων και αναβάθμιση του κελύφους του κτηρίου.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης της πυρασφάλειας.

Βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το σχολείο θα αποκτήσει σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, θα περιοριστούν οι ενεργειακές απώλειες και το λειτουργικό κόστος, ενώ θα αναβαθμιστούν οι συνθήκες ασφάλειας, άνεσης και προσβασιμότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 615.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 500.000 ευρώ καλύπτονται από το πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Λεβαδέων.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε για να βελτιώσουμε τις σχολικές εγκαταστάσεις, όπου φιλοξενούνται τα παιδιά μας. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις συνθήκες λειτουργίας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.

»Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λεβαδέων, που εκπόνησε τη μελέτη και αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και έπειτα την επίβλεψη της ορθής υλοποίησης των εργασιών. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας».