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Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας

Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 10:01
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Στο μικροσκόπιο της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, μπαίνουν όλα τα αιολικά πάρκα, με εισαγγελική παραγγελία που εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση - αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΠΣ, η εποπτεύουσα εισαγγελέας της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), κατόπιν συνεννόησης με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία ξεκίνησε από το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος του αιολικού πάρκου στη Βοιωτία και εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, με σοβαρές συνέπειες. Σημειώνεται ότι προφυλακίστηκαν για αυτό ο δήμαρχος Στυλίδας που κατασκεύασε το δίκτυο, ο τεχνικός υπεύθυνος της εταιρείας του και ο ιδιοκτήτης του πάρκου, αλλά το συγκεκριμένο γεγονός οδήγησε στην απόφαση για τη διερεύνηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η Δ.Α.Ε.Ε. καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, ιδιαίτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης αφορά εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές, λόγω περιστατικών εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

Σημειώνεται επίσης, ότι για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών και διοικητικών απαιτήσεων και να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η έρευνα της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

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