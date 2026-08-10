Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29
Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 10:01
Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 09:17
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 08:38
Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι Έλληνες χάνουν εισόδημα, ο Σκέρτσος μετράει καταθέσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/08/2026 - 08:03
Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 07:57
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 07:55
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 08:44
Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:01
Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:03
Φορητό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας: Τι να επιλέξετε για το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:02
Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/08/2026 - 15:35
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 15:31
Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/08/2026 - 15:03
HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:34
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:03
WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 13:45
Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
10/08/2026 - 13:14
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 13:08
Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/08/2026 - 12:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο

Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
Newsroom
Δευτέρα, 10/08/2026 - 15:35
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τέσσερα χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αβεβαιότητα επικρατεί και πάλι ως προς τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου: ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή αναβιώνει τις ανησυχίες για την προμήθεια φυσικού αερίου, για την διαμόρφωση των τιμών και τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο εν όψει του χειμώνα.

Το φυσικό αέριο έχει κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη για την τροφοδοσία των εργοστασίων, την θέρμανση των κτιρίων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος κατά την οποία οι αγοραστές αναπληρώνουν τα υπόγεια αποθέματα εκμεταλλευόμενοι τιμές χαμηλότερες των χειμερινών τιμολογίων.

Την περίοδο του καλοκαιριού το μέσο επίπεδο πλήρωσης των αποθεμάτων συνήθως κυμαίνεται ανάμεσα στο 75% και το 80%, δηλώνει στο AFP η Anne-Sophie Corbeau, ερευνήτρια του Center on Global Energy Policy του Πανεπιστημίου Columbia.

Σύμφωνα με την ένωση Gas Infrastructure Europe, το επίπεδο πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων βρίσκεται στο 58% για πρώτη φορά από το 2021, χρονιά κατά την οποία η Ρωσία άρχισε να μειώνει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Συνδυασμός παραγόντων

Πολλοί παράγοντες εξηγούν την κατάσταση αυτή. «Η Ευρωπαϊκή Ενωση τελείωσε τον χειμώνα με στοκ φυσικού αερίου επιπέδου 28%, επίπεδο σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», δηλώνει ο Ronald Pinto, αναλυτής της Kpler.

Γι' αυτό ευθύνεται εν μέρει η έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, στο τέλος του Φεβρουαρίου, που επηρέασε τις ευρωπαϊκές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως του LNG του Κατάρ που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που διόγκωσε τις τιμές.

Στην συγκυρία αυτή, οι ευρωπαίοι αγοραστές πόνταραν στην μείωση των τιμών σε μελλοντικό χρόνο και καθυστέρησαν τις αγορές φυσικού αερίου για την πλήρωση των στοκ, σύμφωνα με την Kpler. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τιμές του φυσικού αερίου παράδοσης τον χειμώνα παρέμειναν τεχνητά χαμηλότερες σε σχέση με τις θερινές τιμές, μειώνοντας το οικονομικό ενδιαφέρον της δημιουργίας αποθεμάτων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο εφοδιασμός υπό επιτήρηση

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει ότι δεν υπάρχει «καμία άμεση ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε φυσικό αέριο» πριν από τον χειμώνα.

Και αυτό, διότι η κατάσταση διαφέρει από τις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης του 2022 που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρώπη έχει αναπτύξει ικανότητες εισαγωγής LNG που μεταφέρεται με πλοία για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και «η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει μειωθεί κατά 17% σε σχέση με το επίπεδο προ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

ΟΙ Βρυξέλλες θεωρούν ότι το επίπεδο του 80% στην πλήρωση των αποθεμάτων είναι «τεχνικά εφικτό» και «επαρκές για την διασφάλιση των προμηθειών κατά την διάρκεια του χειμώνα», εξηγεί ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί του τομέα είναι περισσότεροι επιφυλακτικοί. «Οι κίνδυνοι επί του εφοδιασμού της Ευρώπης παραμένουν αυξημένοι εξ αιτίας της μείωσης της διαθεσιμότητας του LNG με προέλευση την Μέση Ανατολή», τονίζει η Antonia Syn, αναλύτρια της Rystad Energy.

Ακόμη και αν σήμερα «η (ευρωπαϊκή) ήπειρος φαίνεται σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό», λέει ο Ronald Pinto, οι κίνδυνοι παραμένουν.

Αναφέρεται ειδικότερα σε ενδεχόμενες διαταραχές εφοδιασμού προερχόμενων από την Νορβηγία και άλλες σημαντικές πηγές ανεφοδιασμού της ΕΕ, καθώς και στο ενδεχόμενο διακοπών στον εφοδιασμό από τις ΗΠΑ εξαιτίας παρατεταμένου ψύχους ή απρόβλεπτων εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του LNG.

Οι τιμές προβλέπεται ότι θα παραμείνουν υψηλές

Στο πλαίσιο αυτό, «θα υπάρξει αναμφίβολα αύξηση των τιμών, ιδίως αν το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δυσκολίες στην εξαγωγή LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν αποκλεισμένα, σύμφωνα με την Anne-Sophie Corbeau.

Σύμφωνα με τον Ronald Pinto, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου θα παραμείνει υψηλή για το υπόλοιπο του έτους, κατά μέσον όρο ανάμεσα στα 55 και τα 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι ασιατικές χώρες, και κυρίως η Κίνα, έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση στο Ορμούζ και ανταγωνίζονται ευθέως την Ευρώπη για να προσελκύσουν διαθέσιμα φορτία LNG τροφοδοτώντας την αύξηση των τιμών. «Προς το παρόν, βλέπουμε περισσότερο LNG να κατευθύνεται στην Ασία παρά σε μας, διότι οι τιμές εκεί είναι υψηλότερες», προειδοποιεί η Anne-Sophie Corbeau.

Αλλες παράμετροι μπορούν επίσης να βαρύνουν στην αγορά, κυρίως η δριμύτητα του χειμώνα και το επίπεδο αιολικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

«Αν το στοκ είναι χαμηλότερα, ο χειμώνας δριμύς και υπεισέλθει και κάποιο άλλο πρόβλημα, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων, όπως το 2022, προειδοποιεί η ερευνήτρια του Center on Global Energy Policy.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2026
HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2026 06 Αυγούστου 2026
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος 11 Αυγούστου 2026
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος

WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση

Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026

Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή

Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών

Σχεδόν 70% πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχεδόν 70% πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη