HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού

Σε συνέχεια της από 1ης Απρίλιου 2026 ανακοίνωσης σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, επελέγησαν από την αρμόδια επιτροπή ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:
GR-000001-000147-2AGUX
GR-000001-000335-JWWPA
GR-000001-000156-W20R7
GR-000001-000170-PM473
GR-000001-000463-399F4
GR-000001-000162-AO58G
GR-000001-000160-HXQXR
GR-000001-000278-AOUIK
GR-000001-000801-TW458
GR-000001-000585-DZ5EI
GR-000001-000386-64IAL
GR-000001-000456-ZBLY9
GR-000001-000730-5JXP1
GR-000001-000261-90XCR
GR-000001-000428-4QY8O
GR-000001-000759-6D7MU
GR-000001-000239-IFKKK
GR-000001-000194-32AJO
GR-000001-000459-MSMH4
GR-000001-000607-D32AA
GR-000001-000200-1Z3HD
GR-000001-000310-XMC1A
GR-000001-000224-SJD03
GR-000001-000220-M4G19
GR-000001-000766-LKOSQ
GR-000001-000740-BIY6U
GR-000001-000405-UJ1XC
GR-000001-000911-3EXNB
GR-000001-000285-S9FM7
GR-000001-000327-R5L0M
GR-000001-000232-CA7DB
GR-000001-000617-ZZZZ0
GR-000001-000374-8FK3C
GR-000001-000555-TN5UK
GR-000001-000240-75QA2
GR-000001-000283-D7DK9
GR-000001-000138-Y4FXK
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους και να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία!