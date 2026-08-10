HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού

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Δευτέρα, 10/08/2026 - 14:34
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Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης, επιβραβεύουμε άριστους νέους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, υλοποιώντας για 14η συνεχή χρονιά πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών.

Σε συνέχεια της από 1ης Απρίλιου 2026 ανακοίνωσης σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, επελέγησαν από την αρμόδια επιτροπή ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

GR-000001-000147-2AGUX

GR-000001-000335-JWWPA

GR-000001-000156-W20R7

GR-000001-000170-PM473

GR-000001-000463-399F4

GR-000001-000162-AO58G

GR-000001-000160-HXQXR

GR-000001-000278-AOUIK

GR-000001-000801-TW458

GR-000001-000585-DZ5EI

GR-000001-000386-64IAL

GR-000001-000456-ZBLY9

GR-000001-000730-5JXP1

GR-000001-000261-90XCR

GR-000001-000428-4QY8O

GR-000001-000759-6D7MU

GR-000001-000239-IFKKK

GR-000001-000194-32AJO

GR-000001-000459-MSMH4

GR-000001-000607-D32AA

GR-000001-000200-1Z3HD

GR-000001-000310-XMC1A

GR-000001-000224-SJD03

GR-000001-000220-M4G19

GR-000001-000766-LKOSQ

GR-000001-000740-BIY6U

GR-000001-000405-UJ1XC

GR-000001-000911-3EXNB

GR-000001-000285-S9FM7

GR-000001-000327-R5L0M

GR-000001-000232-CA7DB

GR-000001-000617-ZZZZ0

GR-000001-000374-8FK3C

GR-000001-000555-TN5UK

GR-000001-000240-75QA2

GR-000001-000283-D7DK9

GR-000001-000138-Y4FXK

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους και να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία!

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