Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι

Οι ειδικοί της θέρμανσης και του κλιματισμού εξηγούν γιατί η υπερβολική πίεση του συστήματος εγκυμονεί κινδύνους και αποκαλύπτουν τις ιδανικές ρυθμίσεις για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η πρώτη αντίδραση των περισσότερων είναι να χαμηλώσουν απότομα τον θερμοστάτη του κλιματιστικού, αναζητώντας άμεση ανακούφιση από τη ζέστη.

Η τακτική αυτή, ωστόσο, βασίζεται σε μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση και ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τον εξοπλισμό σας.

Ψύχεται ο χώρος γρηγορότερα αν χαμηλώσουμε τον θερμοστάτη;

Η απάντηση των τεχνικών είναι κατηγορηματικά πως… όχι. Τα περισσότερα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με σταθερό ρυθμό, παρέχοντας την ίδια ποσότητα ψυχρού αέρα ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία στην οποία έχουν ρυθμιστεί.

Η μόνη διαφορά έγκειται στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτευχθεί ο στόχος.

Συνεπώς, η ρύθμιση του θερμοστάτη σε πολύ χαμηλά επίπεδα δεν επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης, αλλά απλώς αναγκάζει τη μονάδα να λειτουργεί αδιάκοπα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι κίνδυνοι για το σύστημα και την κατανάλωση

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία χτυπά κόκκινο, το κλιματιστικό πιέζεται ήδη να διατηρήσει το εσωτερικό περιβάλλον δροσερό. Εάν ο θερμοστάτης ρυθμιστεί σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές (π.χ. κάτω από τους 20°C), το σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί. Αυτό οδηγεί σε:

Αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος: Η συνεχής λειτουργία χωρίς παύσεις εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος.

Η συνεχής λειτουργία χωρίς παύσεις εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος. Πρόωρη φθορά εξαρτημάτων: Η παρατεταμένη καταπόνηση επιβαρύνει τον συμπιεστή.

Η παρατεταμένη καταπόνηση επιβαρύνει τον συμπιεστή. Παγωμένα στοιχεία: Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει πάγωμα των στοιχείων της εσωτερικής μονάδας, αχρηστεύοντας προσωρινά τη συσκευή.

Ο κανόνας των 11 βαθμών Κελσίου

Σύμφωνα με τους ειδικούς HVAC, τα οικιακά κλιματιστικά είναι σχεδιασμένα να μειώνουν την εσωτερική θερμοκρασία κατά περίπου 10°C έως 11°C σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον.

Αν έξω η θερμοκρασία αγγίζει τους 35°C, το σύστημα δύσκολα θα κατέβει κάτω από τους 24°C–25°C.

Ποιες είναι οι ιδανικές ρυθμίσεις;

Για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και την προστασία της συσκευής, προτείνονται τα εξής:

Ημέρα: Ρύθμιση στους 24°C έως 25°C.

Ρύθμιση στους 24°C έως 25°C. Νύχτα: Μικρή προσαρμογή γύρω στους 22°C για άνετο ύπνο.

Μικρή προσαρμογή γύρω στους 22°C για άνετο ύπνο. Έλεγχος υγρασίας: Θερμοκρασίες άνω των 26°C ενδέχεται να μην αφαιρούν επαρκώς την υγρασία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας.

Προσοχή! Καθοριστικό ρόλο παίζει η τακτική αντικατάσταση ή ο καθαρισμός των φίλτρων αέρα (κάθε 3 έως 6 μήνες). Ένα φραγμένο φίλτρο εμποδίζει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το κλιματιστικό να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια χωρίς να αποδίδει τη σωστή ψύξη.

Πηγή: Southern Living