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Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 08:23
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Περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας ουκρανικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, όπως αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι.

ιδίως σε περιοχές του Νοβοροσίσκ - σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα - και στο τουριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών μέσω Telegram.

Από την αρχή του έτους, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, διαμηνύοντας πως θέλει να μετακυλήσει το τίμημα του πολέμου στον ρωσικό λαό.

Σχεδόν 4 1/2 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

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