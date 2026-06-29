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Σημάδια ότι το κλιματιστικό σας δεν λειτουργεί σωστά

Σημάδια ότι το κλιματιστικό σας δεν λειτουργεί σωστά
Jonny Clow on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 29/06/2026 - 06:40
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Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια μιας μηχανικής βλάβης στο κλιματιστικό και ποια απλά βήματα συντήρησης μπορούν να σας γλιτώσουν από περιττά έξοδα;

Αν νιώθετε υπερβολική ζέστη, παρότι το κλιματιστικό είναι στους 24°C, το πρόβλημα μπορεί να είναι μηχανικό και όχι θέμα ρύθμισης του θερμοστάτη.

«Αν ένα κλιματιστικό ζορίζεται λόγω έλλειψης συντήρησης ή προβλήματος στη ροή του αέρα, συνήθως θα παρατηρήσετε κι άλλα πράγματα πέρα από τη λάθος θερμοκρασία», αναφέρει ο Jody Wright, ιδιοκτήτης της Wright Home Services.

«Δωμάτια που δεν ψύχονται ομοιόμορφα, εξασθενημένη ροή αέρα και αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος είναι κοινά σημάδια ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε», προσθέτει.

Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε πάγο στις γραμμές του ψυκτικού υγρού ή νερό γύρω από την εσωτερική μονάδα - και τα δύο αποτελούν σημάδια ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται έλεγχο.

Προτού όμως ξοδέψετε χρήματα για μεγάλες επισκευές ή για νέο σύστημα, οι ειδικοί στα συστήματα HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού) συνιστούν να ελέγξετε πρώτα τα βασικά και πιο οικονομικά βήματα συντήρησης.

«Τα βρώμικα φίλτρα αέρα είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες προβλημάτων στη ροή του αέρα, καθώς τα φραγμένα φίλτρα περιορίζουν την κυκλοφορία του και αναγκάζουν το σύστημα να δουλεύει πιο σκληρά», λέει ο Steve Clemente, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων της One Hour Heating & Air Conditioning.

Ο ίδιος επισημαίνει επίσης τα βρώμικα στοιχεία του εξατμιστή ή του συμπυκνωτή, τα φραγμένα στόμια αερισμού ή τα υπολείμματα (π.χ. φύλλα) γύρω από την εξωτερική μονάδα, που μπορούν να μειώσουν την απόδοση.

Δώστε προσοχή σε ασυνήθιστους θορύβους, όπως τρίξιμο, βουητό ή σφύριγμα, καθώς, σύμφωνα με τον Clemente, μπορεί να υποδηλώνουν χαλαρά εξαρτήματα, εμπόδια στη ροή του αέρα ή προβλήματα με το ψυκτικό υγρό.

«Αν το κλιματιστικό βγάζει ζεστό αέρα, παγώνει, στάζει νερά ή λειτουργεί ασταμάτητα ακόμα και όταν ο καιρός είναι ήπιος, φανερώνει πως το πρόβλημα σχετίζεται με τη συντήρηση ή την απόδοση του συστήματος και όχι μόνο με τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη», αναφέρει.

«Τότε είναι η ώρα να καλέσετε έναν επαγγελματία».

Πηγή: Real Simple

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 06:40
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