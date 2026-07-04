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Πώς να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα οροφής το καλοκαίρι για μέγιστη δροσιά

Πώς να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα οροφής το καλοκαίρι για μέγιστη δροσιά
RS Architects on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 04/07/2026 - 06:41
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Με τον ανεμιστήρα αναμμένο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη του κλιματιστικού έως και 2°C υψηλότερα.

Οι ανεμιστήρες οροφής προσφέρουν αίσθηση δροσιάς το καλοκαίρι και μειώνουν τα έξοδα του ρεύματος.

Αν και δεν ρίχνουν τη θερμοκρασία του χώρου, το αεράκι που δημιουργούν επιτρέπει τον περιορισμό της χρήσης του κλιματιστικού. Ωστόσο, για να αποδώσει ένας ανεμιστήρας, πρέπει να περιστρέφεται με τη σωστή φορά.

Η σωστή κατεύθυνση για το καλοκαίρι

Τους ζεστούς μήνες, ρυθμίστε τον ανεμιστήρα να γυρίζει αριστερόστροφα (αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού). Αυτή η κίνηση σπρώχνει τον αέρα προς τα κάτω, δημιουργώντας ένα αισθητό, δροσερό ρεύμα. Αν σταθείτε ακριβώς από κάτω και κοιτάξετε ψηλά, τα πτερύγια πρέπει να κινούνται από δεξιά προς τα αριστερά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον ανεμιστήρα αναμμένο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη του κλιματιστικού έως και 2°C υψηλότερα, μειώνοντας το κόστος ψύξης έως και κατά 12%. Για μέγιστη οικονομία, να θυμάστε: ο ανεμιστήρας δροσίζει τους ανθρώπους, όχι τον χώρο. Ανάβετέ τον μόνο όταν είστε στο δωμάτιο.

Πώς να αλλάξετε τη φορά

Η αλλαγή γίνεται εύκολα μέσω τηλεχειριστηρίου ή από τον ειδικό διακόπτη αναστροφής (reverse switch) πάνω στο μοτέρ της συσκευής (βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι σβηστός πριν τον αγγίξετε). Αν ο ανεμιστήρας είναι πολύ παλιός και δεν έχει διακόπτη, η κλίση των πτερυγίων πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Γιατί το δωμάτιο δεν είναι δροσερό;

Αν ο ανεμιστήρας γυρίζει σωστά αλλά δεν δροσίζει, ίσως φταίει:

Το ύψος του ταβανιού: Σε πολύ ψηλά ταβάνια χρειάζεται μακρύτερη ράβδος ανάρτησης. Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης είναι 2,1 έως 2,7 μέτρα από το δάπεδο.

Το μικρό μέγεθος: Ένας μεσαίος ανεμιστήρας αρκεί για χώρους 18-20 τ.μ., αλλά για ενιαίους χώρους 35-40 τ.μ. απαιτείται ανεμιστήρας διαμέτρου τουλάχιστον 132 εκατοστών (52 ιντσών).

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2026 - 06:41
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