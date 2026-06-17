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Γ. Βαρδινογιάννης: Κενά ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ- Ανάγκη επανεξέτασης της ενεργειακής μετάβασης
Newsroom
Τετάρτη, 17/06/2026 - 13:17
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«Η γεωπολιτική αστάθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, αναδεικνύει με σαφήνεια τα κενά ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναφέρει τη συζήτηση για τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς ισορροπίες και αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονη εξάρτηση από εισαγωγές και η ΕΕ λειτουργεί ορισμένες φορές αποστειρωμένα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Σε αυτό το περιβάλλον, η Motor Oil έχει ενισχύσει την ανεξαρτησία και την ευελιξία της, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες με αγορές όπως η Βόρεια Θάλασσα, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επόμενη ημέρα της ενεργειακής αγοράς.

Η Motor Oil συνεχίζει να υλοποιεί μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με διαφοροποιημένες επενδύσεις, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η MORE συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα συνετή και ισορροπημένη προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης τόνισε ότι η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στα καύσιμα, τον ηλεκτρισμό και την κυκλική οικονομία. «Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός μας, ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2030, αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για μια ισορροπημένη ανάπτυξη, με ουσιαστική παρουσία τόσο στη διύλιση όσο και στις νέες ενεργειακές δραστηριότητες. Αναγνωρίζουμε ότι η διύλιση θα εξακολουθήσει να κατέχει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουμε τη διεύρυνση προς πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας και νέους τομείς δραστηριότητας», ανέφερε. «Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, προχωρήσαμε έγκαιρα σε έναν οργανωμένο ενεργειακό μετασχηματισμό. Ήδη από το 2018 επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμορφώνοντας σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 900MW με περαιτέρω ανάπτυξη σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Υπογράμμισε τέλος ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές και δίκτυα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. «Για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, απαιτείται ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο, ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες και ενίσχυση των κρίσιμων υποδομών. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, λειτουργώντας ως επιταχυντής επενδύσεων και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον θα στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

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