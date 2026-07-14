Γιάννης Τριήρης: Φορομπήχτες και με τη «βούλα» της ΕΕ

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Για ακόμη μία φορά, η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει το κυβερνητικό αφήγημα περί «φορολογικών ελαφρύνσεων». Και αυτή τη φορά δεν το κάνει η αντιπολίτευση, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ετήσια έκθεσή της για τη φορολογία εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποτυπώνοντας μια Ελλάδα που πρωταγωνιστεί σχεδόν αποκλειστικά σε αρνητικές φορολογικές επιδόσεις.

Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση της εργασίας.

Πρώτη στη μεγαλύτερη αύξηση της εξάρτησης των κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ -τον πιο άδικο φόρο- την τελευταία δεκαετία.

Πρώτη στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τρίτη στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Αυτές δεν είναι οι επιδόσεις μιας χώρας που μειώνει τα βάρη των πολιτών. Είναι οι επιδόσεις μιας κυβέρνησης που έχει μετατρέψει τη βαριά φορολογία σε βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης της δημοσιονομικής της πολιτικής.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα, αποφεύγοντας όμως να εξηγήσει πώς αυτά δημιουργούνται.

Δημιουργούνται επειδή ο εργαζόμενος συνεχίζει να φορολογείται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρώπη.

Δημιουργούνται επειδή ο καταναλωτής πληρώνει ακριβά τον ΦΠΑ σχεδόν σε κάθε αγορά.

Δημιουργούνται επειδή οι έμμεσοι φόροι, που πλήττουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο εύκολο τρόπο είσπραξης εσόδων.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η πολιτική παρουσιάζεται ως επιτυχία. Όμως, όταν μια οικονομία στηρίζεται τόσο έντονα στη φορολόγηση της εργασίας και της κατανάλωσης, δεν οικοδομεί ένα δικαιότερο παραγωγικό μοντέλο. Απλώς μεταφέρει διαρκώς το βάρος στους ίδιους ανθρώπους: στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στα νοικοκυριά που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να εξανεμίζεται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας.

Ακόμη και στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας, όπου η κυβέρνηση διαφημίζει συνεχώς τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, η εικόνα μόνο θριαμβευτική δεν είναι. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη συμμετοχή των φόρων ακινήτων στα συνολικά φορολογικά έσοδα, ενώ η ίδια η Κομισιόν επισημαίνει τις στρεβλώσεις που προκαλεί η αναντιστοιχία αντικειμενικών και πραγματικών αξιών.

Οι αριθμοί δεν έχουν πολιτικές συμπάθειες ούτε αντιπολιτευτικές διαθέσεις. Και οι αριθμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν μια αλήθεια που η κυβέρνηση επιχειρεί συστηματικά να κρύψει πίσω από τους πανηγυρισμούς για την πορεία της οικονομίας: ότι η Ελλάδα συνεχίζει να γεμίζει τα δημόσια ταμεία κυρίως από τις τσέπες των πολλών. Αυτό μπορεί να βελτιώνει τους δημοσιονομικούς δείκτες, δεν βελτιώνει όμως τη ζωή των πολιτών. Και αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 08:22
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