Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και όχι οι προηγούμενες, αποδέχθηκε τη μεταβίβαση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο

Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αποδέχθηκε τη μεταβίβαση όλης της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο και όχι οι προηγηθείσες, του Γ. Α. Παπανδρέου και των Α. Σαμαρά - Ευ. Βενιζέλου, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, σχολιάζοντας παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννη Αμανατίδη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα έφτασε στην χρεοκοπία το 2010.

Όπως είχε πει ο κ. Αμανατίδης, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, είχαν την υποχρέωση της χώρας, να δώσουν το 61% της ΕΥΔΑΠ και το 51% της ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ. Κύριος σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ ήταν η "πώληση". Εμείς, πρόσθεσε, το αντικαταστήσαμε με αυτό που ονομάζεται Υπερταμείο, το οποίο είχε την "αξιολόγηση". Από εκεί, το 11% μόνο της ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ και το σταματήσαμε. Και βεβαίως συνέβαλαν οι μεγάλοι αγώνες, το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες κινητοποιήσεις με πρωταγωνιστή τον ΣΥΡΙΖΑ, που έγιναν το 2014, και έφεραν και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο είχε πει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «με το νόμο, βέβαια, που αναγκαστήκατε να φέρετε ως κυβέρνηση, το άρθρο 64, βγήκαν από το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Εγώ, συμπλήρωσε ο κ. Αμανατίδης, «θα ήμουν ικανοποιημένος αν μου πείτε ότι δεν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η τιμή του νερού».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι η συζήτηση του Υπερταμείου είναι μια "μαύρη σελίδα" για τη διαπραγμάτευση της χώρας μας. «Το ξέρει και το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Το πρώτο πράγμα που ζητούσαν οι δανειστές και από την διαπραγματευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και από την διαπραγματευτική ομάδα του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου είναι να μεταβιβαστεί όλη η δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Δεν έγινε το 2010-2012. Δεν έγινε το 2012-2015. Είχα την τιμή να συντονίζω την τεχνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Θα ήταν πολύ εύκολη η δουλειά όποιου έλεγε "ναι". Δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε "ναι". Και πήγε όλη η δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Το οποίο είχε να γίνει από το 1830. Οπότε δεν είναι μια καλή περίοδος αυτή. Μην την υπερασπίζεστε» είπε στον κ. Αμανατίδη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ακόμη ότι με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ - μπορεί να την πήρατε πίσω μετά από ένα μήνα - όλα τα πολιτιστικά μνημεία μεταφέρθηκαν στο Υπερταμείο.. Στη, δε, αντίδραση από πλευράς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή αποτέλεσε "αστοχία" και ότι υπήρχαν "υποχρεώσεις", ο κ. Παπασταύρου ρώτησε: Είναι αστοχία να πάει η Κνωσσός και η Φαιστός στο Υπερταμείο; Δεν το λες και αστοχία, κάπως αλλιώς το λες αυτό το πράγμα. Και υπερηφανεύεστε; Αυτές δεν ήταν υποχρεώσεις. Αυτές ήταν εθνικές υποχωρήσεις που έγιναν από την διαπραγματευτική ομάδα. Και επειδή υπήρξαν τρεις κυβερνήσεις στους οποίους ζητήθηκε το ίδιο αίτημα, αυτή που υποχώρησε ήταν η δική σας κυβέρνηση, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.