Μανιάτης – Φαραντούρης καταγγέλλουν με γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν μονομερείς ενέργειες της Λιβύης για ΑΟΖ

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Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 09:09
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Γραπτή ερώτηση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Κάγια Κάλλας, κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νικόλας Φαραντούρης και Γιάννης Μανιάτης σχετικά με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης ως προς την ΑΟΖ έναντι Ελλάδας και Ιταλίας.

Στις 26 Μαΐου 2026, η Ιταλία υπέβαλε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, με την οποία απορρίπτει τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, κρίνοντας ότι παραβιάζουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Όπως επισημαίνουν Φαραντούρης και Μανιάτης, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την αντίδραση της Ελλάδας στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 27ης Μαΐου 2025, με την οποία επιχειρήθηκε η αποτύπωση των προβλέψεων του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου που παραβιάζουν τα δικαιώματα της Ελλάδας στην υφαλοκρηπίδα της νότια της Κρήτης.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «οι μονομερείς ενέργειες της Λιβύης είναι πλέον επαναλαμβανόμενες, αποτελούν άμεση αμφισβήτηση των θαλάσσιων δικαιωμάτων κρατών-μελών της ΕΕ και υπονομεύουν τη σταθερότητα τόσο στην Ανατολική όσο και στην Κεντρική Μεσόγειο».

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, Φαραντούρης και Μανιάτης ζητάνε από την Επιτροπή:

1) Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των κρατών-μελών της ΕΕ έναντι των επαναλαμβανόμενων μονομερών διεκδικήσεων της Λιβύης.

2) Να εφαρμόσει την αρχή της αιρεσιμότητας στη χρηματοδοτική και θεσμική συνεργασία της ΕΕ με τη Λιβύη, συνδέοντας την ευρωπαϊκή στήριξη με τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ.

«Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση σε αντίστοιχες ενέργειες», καταλήγουν οι δύο ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

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