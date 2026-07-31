ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026

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Παρασκευή, 31/07/2026 - 11:58
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Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθούν στο ανώτατο εύρος των προβλέψεων

Έσοδα: 40,919 δισ. ευρώ (40,816 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, +0,3%)

  • Η μεταβολή οφείλεται κυρίως:
    • στη μείωση των εσόδων στην Ιταλία, λόγω χαμηλότερων μέσων τιμών που εφαρμόστηκαν σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συμβόλαια σταθερής τιμής, καθώς και λόγω χαμηλότερων όγκων στις αγορές χονδρικής και κυμαινόμενων τιμών,
    • στην αύξηση των εσόδων από τις δραστηριότητες διανομής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

EBITDA: 11,838 δισ. ευρώ (11,468 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, +3,2%)

  • Οι ισχυρές επιδόσεις στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική υπερκάλυψαν τη μείωση των περιθωρίων κέρδους στην Ιταλία από τις δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής ενέργειας, η οποία οφείλεται στις χαμηλότερες μέσες τιμές που εφαρμόστηκαν σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Καθαρά κέρδη Ομίλου: 3,929 δισ. ευρώ (3,823 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, +2,8%)

  • Η θετική λειτουργική επίδοση σε επίπεδο EBITDA υπερκάλυψε την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων, που προήλθε από τη συνεχιζόμενη αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου.

Κέρδη ανά μετοχή (EPS): 0,40 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 (0,38 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, +5,3%)

Καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός: 61,011 δισ. ευρώ (57,182 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, +6,7%)

  • Οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO περίπου 6,1 δισ. ευρώ), καθώς και τα θετικά αποτελέσματα από τις νέες εκδόσεις μη μετατρέψιμων, διαρκών υβριδικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, κάλυψαν μερικώς τις χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται με:
    • τις επενδύσεις της περιόδου,
    • την καταβολή μερισμάτων,
    • τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών από τις Enel S.p.A. και Endesa S.A.
  • Ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός επηρεάστηκε επίσης αρνητικά από:
    • τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις,
    • τις επιπτώσεις του λεγόμενου «Ενεργειακού Διατάγματος» στην Ιταλία, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Προοπτικές για το 2026

  • Για το οικονομικό έτος 2026, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 0,74 ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του εύρους καθοδήγησης (guidance) της εταιρείας.
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