Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν οι πρέσβεις των 27 της ΕΕ

Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις και συμβιβασμό στα τελευταία ανοιχτά ζητήματα.

Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ άλλων, προστίθενται ακόμη 32 ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών της ΕΕ, ενώ για πρώτη φορά στοχεύονται πλοία και υποστηρικτικά μέσα που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων, εμπορικούς περιορισμούς που πλήττουν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό της έκδοσης θεωρήσεων σε Ρώσους πρώην μαχητές.

Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.

Παράλληλα, οι «27» συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 12 μήνες το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ενέργειας.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι «σε μια εποχή που η Ουκρανία έχει αναπτύξει στρατιωτική δυναμική, οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τα οικονομικά θεμέλια της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη παραμένει ακλόνητη».

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς αρκετά κράτη-μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις για μέτρα που επηρέαζαν συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Ωστόσο, η επίτευξη συμβιβασμού διατήρησε την ενότητα της ΕΕ και επέτρεψε την πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων.

Μετά τη σημερινή πολιτική συμφωνία, θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες τεχνικές εργασίες και θα ξεκινήσει εντός της ημέρας η γραπτή διαδικασία για την τυπική έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.