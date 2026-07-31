ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/07/2026 - 15:46
Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 15:22
Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 14:50
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 14:29
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:39
Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:05
Η Eldorado Gold ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 12:11
ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 11:58
Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 11:11
O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/07/2026 - 10:33
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και όχι οι προηγούμενες, αποδέχθηκε τη μεταβίβαση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 10:30
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/07/2026 - 09:45
Π. Κουκουλόπουλος: Απαιτούμε να λειτουργήσουν Πτολεμαΐδα V – Αγ. Δημήτριος και μάλιστα εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 09:21
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διακρίνεται για μία ακόμη χρονιά ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
31/07/2026 - 09:17
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του διασυνδετήριου αγωγού IGB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/07/2026 - 08:40
Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ από ‘Κίνημα αλλαγής’ όπως αυτοπροσδιοριζόταν εξελίχθηκε σε κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας και αδράνειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Η ομολογία Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 08:04
Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
31/07/2026 - 08:02
Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/07/2026 - 08:00
Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 16:04
Αίγυπτος: Σε πλήγμα με drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG
ΚΟΣΜΟΣ
30/07/2026 - 15:58
Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/07/2026 - 15:57
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,8% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιου του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό, πυρηνική ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 13:39
ESET και ο Όμιλος EVC ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:13
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 12:33
EnEarth: Αποτίμηση της NSAI για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/07/2026 - 12:01
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 11:13
Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 10:43
Titan SA: Ισχυρές πωλήσεις, συνεχιζόμενη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και επιταχυνόμενη ενσωμάτωση των νέων εξαγορών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/07/2026 - 10:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
Newsroom
Παρασκευή, 31/07/2026 - 09:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αφορά τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

260731_0_e474a.jpg

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2026
O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth” 31 Ιουλίου 2026
O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 7 περιφέρειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 7 περιφέρειες