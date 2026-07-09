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Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση

Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 13:25
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Η Italgas, ο κορυφαίος πάροχος διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία και την Ευρώπη, και η Nedgia (Naturgy Group), η κορυφαία εταιρεία διανομής φυσικού αερίου της Ισπανίας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε στρατηγικούς τομείς για την εξέλιξη των ενεργειακών υποδομών: ανανεώσιμο αέριο, τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, βιωσιμότητα και προμήθειες.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Paolo Gallo , Διευθύνοντα Σύμβουλο της Italgas, και τον Raúl Suárez Álvarez , Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nedgia, και επιβεβαιώνει την επιθυμία των δύο εταιρειών να ξεκινήσουν μια δομημένη διαδικασία συζήτησης και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα και την αυξανόμενη σημασία των ενεργειακών υποδομών για την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του συστήματος, η συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών φορέων αποτελεί θεμελιώδη μοχλό για την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων, την προώθηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων αερίων και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων ικανών να καταστήσουν την υπηρεσία ολοένα και πιο ψηφιακή, αποτελεσματική και βιώσιμη.

«Η διεθνής δέσμευση και η συνεργασία με κορυφαίους εταίρους αποτελούν βασικά στοιχεία του ταξιδιού μας στην ανάπτυξη και την καινοτομία», δήλωσε ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas . «Με την Nedgia, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για τον στρατηγικό ρόλο των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση: υποδομές που πρέπει να είναι ολοένα και πιο ψηφιακές, ανθεκτικές και έτοιμες να φιλοξενήσουν αυξανόμενα μερίδια ανανεώσιμου φυσικού αερίου. Αυτή η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την υποστήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος».

«Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα πολύτιμο πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων, της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ δύο από τους κορυφαίους φορείς διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τα δίκτυα φυσικού αερίου έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, ιδίως επιτρέποντας την ενσωμάτωση πράσινων αερίων όπως το βιομεθάνιο στις υπάρχουσες υποδομές. Μαζί με την Italgas, θέλουμε να βοηθήσουμε στην επιτάχυνση λύσεων που υποστηρίζουν την απαλλαγή από τον άνθρακα και συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο, ασφαλές και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα», δήλωσε ο Raúl Suárez Álvarez, Διευθύνων Σύμβουλος της Nedgia.

«Η Ιταλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα, και η αντιμετώπισή τους απαιτεί μια δέσμευση που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Οι συμφωνίες μεταξύ εταιρειών από τις δύο χώρες δίνουν ουσία σε μια διμερή σχέση την οποία εμείς, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε καθημερινά, μέσω διαλόγου για τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες μας, και πάνω απ' όλα την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη διπλή υπηκοότητα. Οι εταιρείες, τα κοινοβούλια και οι κοινότητες, η καθεμία στον τομέα της, συνεργάζονται για τον ίδιο στόχο», δήλωσε η Αξιότιμη Φεντερίκα Ονόρι, Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ιταλίας-Ισπανίας.

Μέσω του Μνημονίου, η Italgas και η Nedgia σκοπεύουν να αναπτύξουν τη συνεργασία τους σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου και των αγορών ανανεώσιμων πηγών φυσικού αερίου, την τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζεται στη διαχείριση δικτύων, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση των συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης εκπομπών, καθώς και την εξέλιξη βιώσιμων μοντέλων προμηθειών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.

Η νέα συμφωνία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς προγράμματος συνεργασίας που προωθείται από την Italgas με κορυφαίους φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα, με στόχο τη συνένωση των δεξιοτήτων, των τεχνολογιών και του βιομηχανικού τους οράματος για να συμβάλουν στον βιώσιμο και ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών υποδομών.

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