O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”

Ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών μας στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους

Την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι την 29 Ιουλίου 2026, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που υλοποιείται από τον Όμιλο ΟΤΕ στο πλαίσιο δωρεάς που πραγματοποίησε, σε συνέχεια πρόσκλησης από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Booth υποστηρίζει και καθοδηγεί τους πολίτες στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr,, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και οι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, να μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά, να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται, από την 1η Ιουλίου 2026, στο Αγαθονήσι, στους Φούρνους και στην Ανατολική Σάμο, με την εγκατάσταση φυσικών σταθμών ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών, εξοπλισμένων με σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό βοηθό και πλήρη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι υποδομές βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και κάθε Gov Access Booth, στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει και καθοδηγεί τους πολίτες κατά τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε δήλωση του, ο κ. Γκίκας ανέφερε:

«Είχα την χαρά να παρουσιάσω στον κ. Πρωθυπουργό από το ακριτικό Αγαθονήσι, αυτή την εμβληματική ιδέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που μετουσίωσε σε πράξη o Όμιλος ΟΤΕ, στα τρία αυτά νησιά. Μία ιδέα που προωθήσαμε με εντατικούς ρυθμούς με τον μέχρι πρότινος Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη.

Μέσα από αυτή την καινοτόμο εφαρμογή, οι κάτοικοι των μικρών και ακριτικών νησιών, αποκτούν άμεση, εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στις 2.157 υπηρεσίες του gov.gr, σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια, η εκπαίδευση, η φορολογία, η γεωργία και η κοινωνική ασφάλιση, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες μετακινήσεις προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι συνέπειες της γεωγραφικής απομόνωσης και ενισχύεται έμπρακτα η ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών μας στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η λειτουργία του “Smart Island – Gov Access Booth” ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2026 σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και ήδη αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της ψηφιακής πολιτικής στη νησιωτική Ελλάδα.

Παράλληλα, με βάσει την ανταπόκριση στα 3 νησιά, το Υπουργείο θα εξετάσει την πιθανότητα επέκτασης στα 50 ή και 70 μικρότερα νησιά της Χώρας, ενώ επιδίωξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το Πρόγραμμα να αναδειχθεί ως καλή πρακτική στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028 -2034, ώστε να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των νησιών μας.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ και ιδιαίτερα την Ομάδα έργου, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και την άμεση ανταπόκριση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργού μας Βασίλη Κικίλια, αποδίδουμε στην νησιωτικότητα την σημασία που αρμόζει και εργαζόμαστε για την διαμόρφωση πολιτικών που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για τους κατοίκους των νησιών μας, με έμφαση στα μικρά και ακριτικά νησιά.

Το “Smart Island – Gov Access Booth” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των πολιτικών, καθώς ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους».