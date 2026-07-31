ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/07/2026 - 15:46
Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 15:22
Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 14:50
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 14:29
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:39
Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:05
Η Eldorado Gold ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 12:11
ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 11:58
Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 11:11
O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/07/2026 - 10:33
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και όχι οι προηγούμενες, αποδέχθηκε τη μεταβίβαση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 10:30
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/07/2026 - 09:45
Π. Κουκουλόπουλος: Απαιτούμε να λειτουργήσουν Πτολεμαΐδα V – Αγ. Δημήτριος και μάλιστα εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 09:21
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διακρίνεται για μία ακόμη χρονιά ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
31/07/2026 - 09:17
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του διασυνδετήριου αγωγού IGB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/07/2026 - 08:40
Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ από ‘Κίνημα αλλαγής’ όπως αυτοπροσδιοριζόταν εξελίχθηκε σε κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας και αδράνειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Η ομολογία Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 08:04
Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
31/07/2026 - 08:02
Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/07/2026 - 08:00
Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 16:04
Αίγυπτος: Σε πλήγμα με drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG
ΚΟΣΜΟΣ
30/07/2026 - 15:58
Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/07/2026 - 15:57
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,8% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιου του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό, πυρηνική ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 13:39
ESET και ο Όμιλος EVC ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:13
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 12:33
EnEarth: Αποτίμηση της NSAI για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/07/2026 - 12:01
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 11:13
Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 10:43
Titan SA: Ισχυρές πωλήσεις, συνεχιζόμενη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και επιταχυνόμενη ενσωμάτωση των νέων εξαγορών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/07/2026 - 10:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”

O Στέφανος Γκίκας για την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”
Newsroom
Παρασκευή, 31/07/2026 - 10:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών μας στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους

Την πρωτοβουλία “Smart Island – Gov Access Booth”, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι την 29 Ιουλίου 2026, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που υλοποιείται από τον Όμιλο ΟΤΕ στο πλαίσιο δωρεάς που πραγματοποίησε, σε συνέχεια πρόσκλησης από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Booth υποστηρίζει και καθοδηγεί τους πολίτες στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr,, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και οι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, να μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά, να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται, από την 1η Ιουλίου 2026, στο Αγαθονήσι, στους Φούρνους και στην Ανατολική Σάμο, με την εγκατάσταση φυσικών σταθμών ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών, εξοπλισμένων με σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό βοηθό και πλήρη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι υποδομές βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και κάθε Gov Access Booth, στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει και καθοδηγεί τους πολίτες κατά τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

φ1_2_80029.jpg

Σε δήλωση του, ο κ. Γκίκας ανέφερε:

«Είχα την χαρά να παρουσιάσω στον κ. Πρωθυπουργό από το ακριτικό Αγαθονήσι, αυτή την εμβληματική ιδέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που μετουσίωσε σε πράξη o Όμιλος ΟΤΕ, στα τρία αυτά νησιά. Μία ιδέα που προωθήσαμε με εντατικούς ρυθμούς με τον μέχρι πρότινος Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη.

Μέσα από αυτή την καινοτόμο εφαρμογή, οι κάτοικοι των μικρών και ακριτικών νησιών, αποκτούν άμεση, εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στις 2.157 υπηρεσίες του gov.gr, σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια, η εκπαίδευση, η φορολογία, η γεωργία και η κοινωνική ασφάλιση, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες μετακινήσεις προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι συνέπειες της γεωγραφικής απομόνωσης και ενισχύεται έμπρακτα η ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών μας στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η λειτουργία του “Smart Island Gov Access Booth” ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2026 σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και ήδη αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της ψηφιακής πολιτικής στη νησιωτική Ελλάδα.

Παράλληλα, με βάσει την ανταπόκριση στα 3 νησιά, το Υπουργείο θα εξετάσει την πιθανότητα επέκτασης στα 50 ή και 70 μικρότερα νησιά της Χώρας, ενώ επιδίωξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το Πρόγραμμα να αναδειχθεί ως καλή πρακτική στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028 -2034, ώστε να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των νησιών μας.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ και ιδιαίτερα την Ομάδα έργου, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και την άμεση ανταπόκριση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργού μας Βασίλη Κικίλια, αποδίδουμε στην νησιωτικότητα την σημασία που αρμόζει και εργαζόμαστε για την διαμόρφωση πολιτικών που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για τους κατοίκους των νησιών μας, με έμφαση στα μικρά και ακριτικά νησιά.

Το “Smart Island – Gov Access Booth” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των πολιτικών, καθώς ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους».

φ2_5_24e99.jpg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 31 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στ. Γκίκας: Στηρίζουμε τα νησιά με πόρους για έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν λύσεις στα προβλήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Γκίκας: Στηρίζουμε τα νησιά με πόρους για έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν λύσεις στα προβλήματα

Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα

Στ.Γκίκας: Στηρίζουμε την Πράσινη Μετάβαση της Ναυτιλίας, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της Ανταγωνιστικότητας της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ.Γκίκας: Στηρίζουμε την Πράσινη Μετάβαση της Ναυτιλίας, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της Ανταγωνιστικότητας της

Στέφανος Γκίκας: Η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στέφανος Γκίκας: Η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία