RENPOWER GREECE 2026 Χρηματοδότηση Υβριδικών ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακας • Bankability σε μια εποχή merchant

Η Euroconvention Global θα φιλοξενήσει την έβδομη διοργάνωση του RENPOWER Greece στις 8 Ιουλίου 2026 στην Αθήνα, ένα forum υψηλού επιπέδου για τη στρατηγική της αγοράς και τη χρηματοδότηση, που απευθύνεται σε όσους θα αποφασίσουν ποια από τα έργα ΑΠΕ της χώρας θα χρηματοδοτηθούν στην πράξη. Καθώς η Ελλάδα μεταβαίνει σε μια merchant αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το forum φέρνει developers, παρόχους τεχνολογίας, δανειστές και traders στο ίδιο τραπέζι για να απαντήσουν σε ένα ερώτημα πάνω από όλα: τι κάνει ένα υβριδικό έργο ΑΠΕ bankable, όταν οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν πλέον το δίχτυ ασφαλείας;

Η επιλογή της συγκυρίας δεν είναι τυχαία. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε νέα ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ, ωστόσο περιέκοψε (curtailment) περίπου 1.867 GWh καθαρής παραγωγής, περίπου το 6,6% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ και πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές χονδρικής υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 483, ενώ οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών είδαν τα μηνιαία έσοδά τους να μειώνονται κατά 50 έως 70% κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Με το κρατικό καθεστώς στήριξης feed-in premium να αποσύρεται στο τέλος του 2025, τα νέα έργα στέκονται ολοένα και περισσότερο μόνα τους στην αγορά χονδρικής. Αυτή η μετάβαση, από εγγυημένα έσοδα στηριζόμενα σε επιδοτήσεις προς την έκθεση στη merchant αγορά, είναι η «εποχή merchant», και ξαναγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα έργα δομούνται, τιμολογούνται και χρηματοδοτούνται.

Αυτή η έβδομη διοργάνωση εστιάζει στο πώς τα υβριδικά έργα ΑΠΕ γίνονται bankable σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με ολοένα και πιο έντονο merchant χαρακτήρα.

Ένα forum στρατηγικής αγοράς και χρηματοδότησης, εκ σχεδιασμού

Το RENPOWER Greece 2026 είναι σχεδιασμένο ώστε να:

γεφυρώσει developers, παρόχους τεχνολογίας, δανειστές και traders γύρω από μια κοινή ατζέντα·

μετατρέψει τη μεταβλητότητα της αγοράς σε χρηματοδοτήσιμα μοντέλα εσόδων·

προσεγγίσει τις εξελισσόμενες δομές χρηματοδότησης και το ρυθμιστικό πλαίσιο που τις διαμορφώνει·

τοποθετήσει τα PPAs ως τον νέο μοχλό της αγοράς, καθώς τα καθεστώτα επιδοτήσεων αποσύρονται· και

αναδείξει την Ελλάδα ως περιφερειακό κόμβο υβριδικής ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθώντας το κεφάλαιο, σε έξι συνεδρίες

Η ατζέντα είναι οργανωμένη γύρω από το πού κινείται το χρήμα. Ανοίγει θέτοντας το σκηνικό, από μια αγορά επιδοτήσεων σε μια επενδυτική πλατφόρμα, και στη συνέχεια εξετάζει την κατανομή του κινδύνου καθώς η Ελλάδα μεταβαίνει από τα feed-in tariffs στα PPAs· τα εξελισσόμενα μοντέλα χρηματοδότησης μέσω δανειακών κεφαλαίων, ιδίων κεφαλαίων και asset recycling· τους περιορισμούς δικτύου, αποθήκευσης και bankability που φρενάρουν τις νέες επενδύσεις· τη χρηματοδότηση BESS κλίμακας δικτύου καθώς η αποθήκευση σε μπαταρίες περνά από προαιρετική σε κρίσιμη· και, τέλος, την Ελλάδα ως περιφερειακή πλατφόρμα επενδύσεων σε ΑΠΕ για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε συνεδρία ολοκληρώνεται με μια διαδραστική συζήτηση πάνελ και ερωτήσεις από το κοινό.

Ομιλητές και συμμετέχοντες στα πάνελ

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει έμπειρα στελέχη λήψης αποφάσεων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας: αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εμπορικές τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές και διαχειριστές συστημάτων, χρηματιστήρια ενέργειας, εταιρείες κοινής ωφέλειας και ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, developers, παρόχους τεχνολογίας και traders. Η πλήρης λίστα των επιβεβαιωμένων ομιλητών θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες, καθώς οριστικοποιούνται οι επιβεβαιώσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το RENPOWER Greece 2026 απευθύνεται σε ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και developers, επενδυτές και δανειστές, παρόχους αποθήκευσης και τεχνολογίας, συμβούλους, δικηγορικές εταιρείες, traders και εταιρείες κοινής ωφέλειας. Απευθύνεται σε όποιον οι αποφάσεις του εξαρτώνται από το να χρηματοδοτηθούν και να κατασκευαστούν έργα ΑΠΕ και υβριδικά έργα μεγάλης κλίμακας. Οι σύνεδροι αποκτούν μια καθαρή εικόνα για το πού κατευθύνεται το κεφάλαιο, άμεση πρόσβαση στους θεσμούς που θέτουν τους κανόνες, και τις συνεργασίες που μετατρέπουν ένα pipeline σε bankable περιουσιακά στοιχεία.

«Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ξεκάθαρα τεστ στην Ευρώπη για το τι σημαίνει bankability όταν φεύγουν οι επιδοτήσεις. Τα έργα που θα κατασκευαστούν στη συνέχεια θα είναι εκείνα που μετατρέπουν τη μεταβλητότητα σε ένα μοντέλο εσόδων που οι δανειστές μπορούν να εμπιστευτούν, και αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που συγκαλούμε στην Αθήνα».

Tanguy de Craecker, Managing Director & CEO, Euroconvention Global

Εγγραφή και συνεργασίες

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, μαζί με έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων συνεργατών και χορηγών για παρόχους τεχνολογίας, ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, developers, συμβουλευτικές και δικηγορικές εταιρείες. Για λεπτομέρειες του προγράμματος, εγγραφές και ερωτήματα συνεργασίας, επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επισκεφθείτε το www.euroconventionglobal.com.

Σχετικά με το RENPOWER Tour 2026

Το RENPOWER είναι η διεθνής σειρά forums στρατηγικής και χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Euroconvention Global, που συγκεντρώνει developers, επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και ηγέτες της τεχνολογίας σε Ευρώπη, Αφρική και Λατινική Αμερική, υπό το σύνθημα «RENPOWERing a cleaner future». Το tour 2026 περιλαμβάνει τα RENPOWER Italy (Μιλάνο), RENPOWER Greece (Αθήνα), RENPOWER West Africa (Αμπιτζάν), RENPOWER Ecuador (Κίτο), τα Βόρειο και Νότιο Τρίγωνο της Κεντρικής Αμερικής, RENPOWER Caribbean (Σάντο Ντομίνγκο), RENPOWER Zambia & Zimbabwe (Λουσάκα) και RENPOWER Maghreb (Τύνιδα).