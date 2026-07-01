Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου κύκλου αιτήσεων για το Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) «Ενεργειακά Συστήματα & Αειφορία» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το οποίο υλοποιείται με την πλήρη χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ για πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη, από το 2026–2027 έως και το 2030–2031.

Μέσα από τη στρατηγική αυτή συνεργασία με το ΕΜΠ, ο ΔΕΣΦΑ επενδύει ουσιαστικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων στελεχών που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, καινοτόμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος.

Το πρόγραμμα, που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc), απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς και πτυχιούχους θετικών επιστημών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στα ενεργειακά συστήματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, έναν από τους πλέον δυναμικούς και στρατηγικής σημασίας τομείς της σύγχρονης οικονομίας.

Με διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, χωρίς δίδακτρα και με ανώτατο αριθμό 37 εισακτέων ετησίως, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια νέα γενιά επιστημόνων και στελεχών με βαθιά κατανόηση των τεχνολογιών που διαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον και ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης και των επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των ανανεώσιμων αέριων και υγρών φορέων ενέργειας, όπως το υδρογόνο, το βιομεθάνιο, τα συνθετικά καύσιμα και η αμμωνία, καλύπτοντας όλο το φάσμα της παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και αξιοποίησής τους. Παράλληλα, προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, νομικές και κοινωνικές διαστάσεις της ενεργειακής μετάβασης, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και συνδέοντας τη θεωρητική κατάρτιση με τις πραγματικές απαιτήσεις του κλάδου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026 και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΕΜΠ μέχρι τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (https://eska.chemeng.ntua.gr/) ή να επικοινωνούν στο eska-msc@chemeng.ntua.gr και στο (+30) 210 772 3281.