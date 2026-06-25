Το ZAP Taxi Club στο 7th Electric Vehicles Conference: Γιατί η ηλεκτροκίνηση των ταξί κρίνεται στη χρηματοδότηση και τις υποδομές φόρτισης

Το ZAP Taxi Club, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing για την απόκτηση ηλεκτρικού ταξί στην Αττική, συμμετείχε στο 7th Electric Vehicles Conference που υλοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 στο Wyndham Grand Athens. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αναδείχτηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές του κλάδου της ηλεκτροκίνησης σε μία περίοδο επιτάχυνσης της ενεργειακής και τεχνολογικής μετάβασης.

Στο πάνελ με τίτλο «Το Leasing στην Αστική Κινητικότητα» συμμετείχε ο κ. Λεωνίδας Βέργος, Investment Director-Partner, Sirec Energy S.A., μαζί με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών του mobility και logistics οικοσυστήματος.

Αναφερόμενος στη μετάβαση των επαγγελματιών οδηγών στην ηλεκτροκίνηση, ο κ. Βέργος υπογράμμισε ότι οι οδηγοί ταξί αποτελούν μία από τις κατηγορίες που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από την ηλεκτροκίνηση, λόγω των υψηλών ημερήσιων χιλιομέτρων που διανύουν και της αντίστοιχης εξοικονόμησης σε καύσιμα και λειτουργικά κόστη.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το υψηλό αρχικό κόστος απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων παραμένει βασικό εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτησή τους από τον κλάδο, ειδικά δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του υφιστάμενου στόλου αποτελείται από παλαιά οχήματα με υψηλή χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η ανάγκη ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μοντέλων υποστήριξης, που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες οδηγούς να προχωρήσουν στη μετάβαση χωρίς δυσανάλογη αρχική επιβάρυνση. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το ZAP Taxi Club, το οποίο, σε συνεργασία με την Εθνική Leasing και τη Freenow, προσφέρει για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα τη δυνατότητα leasing για την απόκτηση ηλεκτρικού ταξί, διευκολύνοντας ουσιαστικά την είσοδο των οδηγών στο νέο μοντέλο κινητικότητας και μειώνοντας τα εμπόδια μετάβασης.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον συνδυασμό τεχνολογικής υποδομής, χρηματοδοτικών λύσεων και λειτουργικών δικτύων φόρτισης, που καθιστούν την καθημερινή χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων πρακτική και βιώσιμη. Το δίκτυο ταχυφορτιστών του ZAP Taxi Club αποτελεί βασικό πυλώνα υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας των ηλεκτρικών ταξί, προσφέροντας αξιόπιστες και γρήγορες λύσεις φόρτισης σε κομβικά σημεία του αστικού ιστού. Πρόκειται για στρατηγικές τοποθεσίες όπως το Αεροδρόμιο Αθηνών, το ΟΑΚΑ, η Πύλη Ε11 του ΟΛΠ και τα Village στο Ρέντη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη νέων σταθμών φόρτισης.