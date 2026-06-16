Εν πλω διαμαρτυρία ενάντια στη σχεδιαζόμενη μονάδα LNG στον Παγασητικό από φορείς

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, η εν πλω δράση που οργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Προστασίας & Ανάδειξης Παγασητικού «ο Παγασητικός μας Ενώνει», το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και οι σύλλογοι «Πολίτες Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον» και «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας».

Η δράση πραγματοποιήθηκε με διπλό σκοπό: την κοινή διαμαρτυρία για τη σχεδιαζόμενη μονάδα εισαγωγής υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG) στον Παγασητικό Κόλπο, αλλά και την ευρύτερη προστασία και ανάδειξή του ως σημαντικού οικοσυστήματος.

Πλήθος σκαφών με μεγάλο αριθμό πολιτών και μελών των οργανώσεων έπλευσαν στο σημείο όπου είναι χωροθετημένη η μονάδα «FSRU ARGO» πλησίον της κοινότητας Κριθαριάς. Με μηνύματα «Όχι LNG στον Παγασητικό» και «STOP στο ορυκτό αέριο» η Greenpeace ένωσε πάλι τη φωνή της με την τοπική κοινωνία, τους πολίτες και φορείς της Μαγνησίας, στέλνοντας στην κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και την εταιρεία που έχει αναλάβει την εγκατάσταση στον Παγασητικό Κόλπο ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στις αχρείαστες και σπάταλες επενδύσεις της χώρας στο ορυκτό αέριο.

Το ορυκτό αέριο είναι καύσιμο που προκαλεί ρύπανση σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής του αλυσίδας και η χρήση του προκαλεί επιδείνωση της κλιματικής κρίσης. Μονάδες όπως η σχεδιαζόμενη «FSRU ARGO» αναπόφευκτα βλάπτουν και υποβαθμίζουν μακροχρόνια και το θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω της αέριας και της θαλάσσιας ρύπανσης και της ζημίας που προκαλούν στους θαλάσσιους οργανισμούς. Ο κίνδυνος μικρών και μεγάλων ατυχημάτων είναι επίσης σημαντικός. Η χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων ορυκτού αερίου κοντά σε κοινότητες, εντός οικοσυστημάτων, αλλά και ευρύτερα, είναι επικίνδυνη και βλαβερή για την υγεία, την τοπική οικονομία (αλιεία, τουρισμό κ..ά. τοπικές δραστηριότητες) και στα οικοσυστήματα συνολικά.

Οι επιλογές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ήδη ευρέως διαδεδομένες, πολύ οικονομικότερες, με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία.

Έπειτα από αυτή τη διαμαρτυρία διεξήχθη περίπλους του Παγασητικού Κόλπου, στη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκαν η φυσική του ομορφιά, αλλά και η αξία του ως οικοσυστήματος και φυσικού πόρου.

Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, οι ίδιοι φορείς είχαν παρουσία στην παραλία του Βόλου με ενημερωτικό χαρακτήρα, για τις επιπτώσεις της χρήσης του ορυκτού αερίου στο τοπικό περιβάλλον, στο κλίμα και στην οικονομία, αλλά και για τις σχετικές δράσεις.

φωτογραφία ανάρτησης: © Constantinos Stathias / Greenpeace