ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Ανδρουλάκης: Δίκαιη πράσινη μετάβαση που θα δώσει ανθεκτικότητα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 11:40
Χριστίνα Ταρνανίδου: Σύγχρονα «εργαλεία» για μια αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη αγορά ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 11:17
Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/07/2026 - 10:35
Παρασύρης: Επιχείρηση «στημένο ολιγοπώλιο και στην αποθήκευση ενέργειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 10:32
Energean: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και η πρώτη γεώτρηση μετά από τέσσερις δεκαετίες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 09:17
Σύσκεψη Διαχειριστών για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, σήμερα στην Αθήνα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:34
Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 08:15
Μ. Μανουσάκης: Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Με απόφαση Θεοδωρικάκου η ακρίβεια … δεν θα κάνει διακοπές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/07/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνει» η βάση υποστήριξης και κατατίθεται η ΜΠΕ- Πιο κοντά η γεώτρηση στο Block 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:02
ΑKTOR- Motor Oil: Το deal που φέρνει πιο κοντά την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU της Dioriga Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:00
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 06:39
Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 06:39
Σ. Παπασταύρου: Υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας η ενέργεια - Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 15:44
Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 15:29
Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 15:05
Αρναούτογλου: Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 14:27
Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:48
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:13
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 12:34
Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:54
Γ. Μανιάτης: Τι απέγιναν τα 7,5 δις ευρώ που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 11:49
CR Index Awards 2026: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:45
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 10:41
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:30
Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:10
Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 10:05
Κ. Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 09:34
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 09:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑKTOR- Motor Oil: Το deal που φέρνει πιο κοντά την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU της Dioriga Gas

ΑKTOR- Motor Oil: Το deal που φέρνει πιο κοντά την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU της Dioriga Gas
Άννα Διανά
Παρασκευή, 10/07/2026 - 08:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα δεδομένα για την υλοποίηση του FSRU της Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους δημιουργεί η κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ Motor Oil και AKTOR για την απόκτηση του 50% της εταιρείας από τον όμιλο AKTOR. Η είσοδος ενός στρατηγικού επενδυτή, με ήδη διαμορφωμένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών συμφωνιών LNG, ενισχύει τη χρηματοδοτική και εμπορική βάση του έργου, φέρνοντάς το πιο κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID).

Η συμφωνία δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και για τις δύο πλευρές. Για τη Motor Oil, η συμμετοχή της AKTOR ενισχύει την επενδυτική βάση ενός έργου στρατηγικής σημασίας και δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του. Από την άλλη πλευρά, η AKTOR αποκτά συμμετοχή σε μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή, μέσω της οποίας μπορεί να αξιοποιήσει τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG που έχει ήδη εξασφαλίσει, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική της για μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος AKTOR έχει ήδη ανακοινώσει εμπορικές συμφωνίες LNG συνολικής δυναμικότητας 1,5 δισ. κυβικών μέτρων (bcm), με μακροχρόνιες δεσμευτικές συμβάσεις για την περίοδο 2030-2050, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για πρόσθετες συμφωνίες συνολικής δυναμικότητας 5 bcm. Το χαρτοφυλάκιο αυτό προσδίδει εμπορικό βάθος στο έργο της Dioriga Gas και ενισχύει τις προοπτικές αξιοποίησης της νέας υποδομής.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών προς το επενδυτικό κοινό, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Για τον όμιλο AKTOR, η επένδυση στη Dioriga Gas εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών. Η εταιρεία εκτιμά ότι η συμμετοχή της στο έργο θα ενισχύσει τις δυνατότητες επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η Motor Oil επισημαίνει ότι η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της για την ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου.

Το FSRU της Dioriga Gas, στους Αγίους Θεοδώρους, αποτελεί το πλέον ώριμο έργο της κατηγορίας του στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και μελετών. Η υποδομή αναμένεται να προσθέσει αποθηκευτική δυναμικότητα LNG 170.000–210.000 κ.μ., ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Παράλληλα, το έργο δημιουργεί ένα νέο σημείο εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και μία νέα ενεργειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διασύνδεση της μονάδας FSRU με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα αποτελεί τη βέλτιστη πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την ελληνική και την περιφερειακή αγορά. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, στη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης της περιοχής και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στόχους του REPowerEU για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η ανάπτυξη του FSRU συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας και δημιουργεί ανοικτή και ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG, με οφέλη τόσο για την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών στην αγορά φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο του έργου στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το FSRU αναμένεται να δημιουργήσει ένα ακόμη σημείο εισόδου LNG στην Ελλάδα και μια νέα ενεργειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, διευρύνοντας τις επιλογές προμήθειας φυσικού αερίου και ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση 09 Ιουλίου 2026
Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνει» η βάση υποστήριξης και κατατίθεται η ΜΠΕ- Πιο κοντά η γεώτρηση στο Block 2 10 Ιουλίου 2026
Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνει» η βάση υποστήριξης και κατατίθεται η ΜΠΕ- Πιο κοντά η γεώτρηση στο Block 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύσκεψη Διαχειριστών για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, σήμερα στην Αθήνα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σύσκεψη Διαχειριστών για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, σήμερα στην Αθήνα

Φυσικό αέριο: Αλλαγές στις δημοπρασίες φέρνει το σχεδόν «sold out» της χωρητικότητας στην Αμφιτρίτη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Αλλαγές στις δημοπρασίες φέρνει το σχεδόν «sold out» της χωρητικότητας στην Αμφιτρίτη

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026

LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας

ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας