ΑKTOR- Motor Oil: Το deal που φέρνει πιο κοντά την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU της Dioriga Gas

Νέα δεδομένα για την υλοποίηση του FSRU της Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους δημιουργεί η κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ Motor Oil και AKTOR για την απόκτηση του 50% της εταιρείας από τον όμιλο AKTOR. Η είσοδος ενός στρατηγικού επενδυτή, με ήδη διαμορφωμένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών συμφωνιών LNG, ενισχύει τη χρηματοδοτική και εμπορική βάση του έργου, φέρνοντάς το πιο κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID).

Η συμφωνία δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και για τις δύο πλευρές. Για τη Motor Oil, η συμμετοχή της AKTOR ενισχύει την επενδυτική βάση ενός έργου στρατηγικής σημασίας και δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του. Από την άλλη πλευρά, η AKTOR αποκτά συμμετοχή σε μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή, μέσω της οποίας μπορεί να αξιοποιήσει τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG που έχει ήδη εξασφαλίσει, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική της για μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος AKTOR έχει ήδη ανακοινώσει εμπορικές συμφωνίες LNG συνολικής δυναμικότητας 1,5 δισ. κυβικών μέτρων (bcm), με μακροχρόνιες δεσμευτικές συμβάσεις για την περίοδο 2030-2050, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για πρόσθετες συμφωνίες συνολικής δυναμικότητας 5 bcm. Το χαρτοφυλάκιο αυτό προσδίδει εμπορικό βάθος στο έργο της Dioriga Gas και ενισχύει τις προοπτικές αξιοποίησης της νέας υποδομής.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών προς το επενδυτικό κοινό, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Για τον όμιλο AKTOR, η επένδυση στη Dioriga Gas εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών. Η εταιρεία εκτιμά ότι η συμμετοχή της στο έργο θα ενισχύσει τις δυνατότητες επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η Motor Oil επισημαίνει ότι η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της για την ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου.

Το FSRU της Dioriga Gas, στους Αγίους Θεοδώρους, αποτελεί το πλέον ώριμο έργο της κατηγορίας του στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και μελετών. Η υποδομή αναμένεται να προσθέσει αποθηκευτική δυναμικότητα LNG 170.000–210.000 κ.μ., ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Παράλληλα, το έργο δημιουργεί ένα νέο σημείο εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και μία νέα ενεργειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διασύνδεση της μονάδας FSRU με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα αποτελεί τη βέλτιστη πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την ελληνική και την περιφερειακή αγορά. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, στη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης της περιοχής και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στόχους του REPowerEU για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η ανάπτυξη του FSRU συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας και δημιουργεί ανοικτή και ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG, με οφέλη τόσο για την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών στην αγορά φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο του έργου στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το FSRU αναμένεται να δημιουργήσει ένα ακόμη σημείο εισόδου LNG στην Ελλάδα και μια νέα ενεργειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, διευρύνοντας τις επιλογές προμήθειας φυσικού αερίου και ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.