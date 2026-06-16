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Επιστημονικό Συνέδριο στο UNIC Athens με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου

Επιστημονικό Συνέδριο στο UNIC Athens με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου
Newsroom
Τρίτη, 16/06/2026 - 11:30
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Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), διοργανώνουν, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, Συνέδριο με θέμα «Οι Ενεργειακοί Πόροι της Ανατολικής Μεσογείου και η Αξιοποίησή τους: Προκλήσεις και Προοπτικές». Το Συνέδριο ετέθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το 2010 η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτίμησε ότι στην ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν 122 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και 1,7 τρισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Οι ποσότητες αυτές θα μπορούσαν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες όλης της Ευρώπης για τα επόμενα 30 χρόνια. Αμέσως η περιοχή μπήκε στο στόχαστρο ενεργειακών κολοσσών. Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν επιβεβαιωθεί εν πολλοίς από τα κοιτάσματα στην ισραηλινή και στην αιγυπτιακή ΑΟΖ. Πιο περιορισμένα σε όγκο είναι τα κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Ελλάδα μπήκε πρόσφατα στη λογική της εξερεύνησης και, σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων, στην εκμετάλλευσή τους.

Οι εισηγητές του Συνεδρίου, κορυφαία στελέχη στον τομέα της ενέργειας, πανεπιστημιακοί καταρτισμένοι στο διεθνές δίκαιο, τη γεωπολιτική και τις υποδομές ενέργειας και άνθρωποι της αγοράς θα συνομιλήσουν για τα τεκταινόμενα στον τομέα της ενέργειας εστιάζοντας:

  • Στις στρατηγικές, νομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Στη διαχείριση γεωπολιτικών κινδύνων
  • Στο ρυθμιστικό πλαίσιο συνεργασίας με τρίτες χώρες
  • Στον ρόλο της περιοχής στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια
  • Στον τρόπο αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου για την ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Ελλάδας
  • Στις εξελίξεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, στην επάρκεια ισχύος και στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις
  • Στις συνεργασίες με τα Βαλκάνια και στις εξελίξεις γύρω από τους ενεργειακούς διαδρόμους (π.χ. Vertical Corridor, ICGB κ.α.)
  • Στον σχεδιασμό του εμπορικού διαδρόμου ΙΜΕC

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026

Τόπος: Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπανικολάου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας UNIC Athens, (29η Οδός Αρ. 17, Ελληνικό)

Προσέλευση: 10:00 -10:30

Έναρξη: 10:30

Λήξη: 17:35

Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ιωσηφίδου | T: 2114447221| E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ώρες επικοινωνίας: 8 π.μ. – 8 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή: https://www.unic.ac.cy/54dq

Όσοι επιθυμούν βεβαίωση παρακολούθησης παρακαλούνται να το δηλώσουν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η βεβαίωση θα αποσταλεί μετά το πέρας του συνεδρίου μέσω email.

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