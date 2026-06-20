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Ανεμιστήρας οροφής: Πώς πρέπει να δουλεύει για δροσιά και οικονομία;

Ανεμιστήρας οροφής: Πώς πρέπει να δουλεύει για δροσιά και οικονομία;
Pexels
Newsroom
Σάββατο, 20/06/2026 - 07:11
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Γνωρίζατε ότι ο ανεμιστήρας οροφής μπορεί να σας γλιτώσει έως και 12% από τα έξοδα του κλιματιστικού, αρκεί να γυρίζει προς τη σωστή κατεύθυνση;

Οι ανεμιστήρες οροφής είναι ο απόλυτος σύμμαχος για το καλοκαίρι, καθώς μας βοηθούν να νιώθουμε δροσιά μειώνοντας παράλληλα τους λογαριασμούς ρεύματος.

Παρόλο που ο ανεμιστήρας δεν μειώνει την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου, το ρεύμα αέρα που δημιουργεί προσφέρει μι

α αίσθηση ανακούφισης, επιτρέποντάς μας να χρησιμοποιούμε λιγότερο το κλιματιστικό. Ωστόσο, για να αποδώσει, πρέπει να γυρίζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η σωστή φορά περιστροφής για το καλοκαίρι

Τους ζεστούς μήνες του χρόνου, ο ανεμιστήρας οροφής πρέπει να κινείται αριστερόστροφα (αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού). Αυτή η κίνηση σπρώχνει τον αέρα προς τα κάτω, δημιουργώντας ένα αισθητό, δροσερό αεράκι.

Πόσα χρήματα γλιτώνετε;

Η χρήση του ανεμιστήρα οροφής σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη του κλιματιστικού έως και 2°C υψηλότερα το καλοκαίρι, χωρίς να χάσετε σε άνεση. Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να μειώσει το κόστος ψύξης του σπιτιού σας έως και 12%.

Το μυστικό της οικονομίας: Ο ανεμιστήρας δροσίζει ανθρώπους, όχι δωμάτια. Επομένως, ανάβετέ τον μόνο όταν είστε στο δωμάτιο και σβήνετέ τον όταν βγαίνετε.

Πώς να αλλάξετε τη φορά των πτερυγίων

Οι περισσότεροι σύγχρονοι ανεμιστήρες αλλάζουν φορά εύκολα μέσω τηλεχειριστηρίου. Αν δεν υπάρχει τηλεχειριστήριο, αναζητήστε έναν μικρό διακόπτη πάνω στο σώμα του ίδιου του ανεμιστήρα (βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν πλησιάσετε). Στα πολύ παλιά μοντέλα που δεν διαθέτουν διακόπτη, η αλλαγή γίνεται χειροκίνητα ρυθμίζοντας την κλίση των πτερυγίων – αν αυτό σας κουράζει, ίσως είναι ώρα για μια αναβάθμιση σε ένα νεότερο, πιο αποδοτικό μοντέλο.

Γιατί το δωμάτιο δεν δροσίζεται;

Αν ο ανεμιστήρας γυρίζει σωστά αλλά δεν νιώθετε δροσιά, ίσως φταίνε δύο πράγματα:

  • Λάθος ύψος: Αν το ταβάνι είναι πολύ ψηλό, χρειάζεται μακρύτερη ράβδος ανάρτησης. Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης είναι 2,1 έως 2,7 μέτρα από το πάτωμα.
  • Μικρό μέγεθος: Ένας μεσαίος ανεμιστήρας είναι ιδανικός για χώρους έως 18-20 τ.μ., αλλά για ένα μεγάλο σαλόνι (άνω των 35-40 τ.μ.) θα χρειαστείτε έναν ανεμιστήρα με διάμετρο τουλάχιστον 132 εκατοστά).

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 20/06/2026 - 07:11
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