Ανεμιστήρας: Πότε ανεβάζει τη θερμοκρασία αντί να δροσίζει 

Παρότι ο ανεμιστήρας αποτελεί την πιο προσιτή και χαμηλής κατανάλωσης λύση για την αντιμετώπιση της ζέστης, η αλόγιστη χρήση του σε ακραίες συνθήκες μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Σε περιόδους καύσωνα, ο ανεμιστήρας είναι η πρώτη επιλογή για εκατομμύρια νοικοκυριά, ειδικά στην Ευρώπη όπου η διείσδυση των κλιματιστικών παραμένει χαμηλή (περίπου 20%). Αντίθετα με το κλιματιστικό, ωστόσο, ο ανεμιστήρας δεν ψύχει τον αέρα του δωματίου· απλώς τον μετακινεί πάνω από το δέρμα.

Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη από αυτή του δέρματος (περίπου 35°C), ο αέρας απομακρύνει τη θερμότητα. Όταν όμως ο αέρας είναι θερμότερος, η κίνηση του αέρα «σπρώχνει» θερμότητα προς το σώμα.

Το αν ο ανεμιστήρας θα βοηθήσει ή θα βλάψει εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της θερμότητας που μεταφέρεται στο σώμα και της ψύξης που προσφέρει η εξάτμιση του ιδρώτα.

Η υγρασία και ο παράγοντας της ηλικίας

Η αποτελεσματικότητα του ανεμιστήρα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες:

Υψηλή υγρασία: Ο ανεμιστήρας βοηθά στην εξάτμιση του ιδρώτα, προσφέροντας ανακούφιση ακόμη και σε θερμοκρασίες άνω των 35°C (για νέους και ενυδατωμένους οργανισμούς).

Ζέστη χωρίς υγρασία: Ο ιδρώτας εξατμίζεται αμέσως. Ο ανεμιστήρας δεν ενισχύει περαιτέρω την εξάτμιση, αλλά διοχετεύει καυτό αέρα στο σώμα, επιδεινώνοντας τη θερμοπληξία.

Ο παράγοντας της ηλικίας: Οι ηλικιωμένοι ιδρώνουν λιγότερο και δυσκολεύονται να αποβάλουν τη θερμότητα. Μελέτες δείχνουν ότι σε ηλικίες άνω των 65 ετών, η χρήση ανεμιστήρα σε θερμοκρασίες άνω των 33°C–35°C δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία και μπορεί να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς.

Οδηγός θερμοκρασιών για ασφαλή χρήση

Κάτω από 32°C: Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση για όλους.

32°C έως 35°C: Βοηθά στην άνεση, αλλά ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη) δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτόν.

35°C έως 39°C (Οριακή ζώνη): Ωφελεί κυρίως σε συνθήκες υγρασίας, εφόσον υπάρχει καλή ενυδάτωση. Συνιστάται η διαβροχή του δέρματος (με νωπό πανί ή ψεκασμό) για την ενίσχυση της εξάτμισης.

40°C και άνω: Απαγορεύεται η χρήση του ως κύριο μέσο δροσισμού, καθώς αυξάνει την επικινδυνότητα.

Συμπερασματικά, ο ανεμιστήρας παραμένει ένα εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικό εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με γνώμονα τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις φυσιολογικές ανάγκες του σώματος.

Πηγή: zmescience.com