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Πλυντήριο πιάτων ή πλύσιμο στο χέρι: Τι συμφέρει περισσότερο;

Πλυντήριο πιάτων ή πλύσιμο στο χέρι: Τι συμφέρει περισσότερο;
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 07:36
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Η απάντηση στο ερώτημα «ποια μέθοδος είναι καλύτερη» δεν είναι ίδια για όλους, καθώς εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε σπιτιού.

Πλυντήριο πιάτων ή πλύσιμο στο χέρι; Πρόκειται για ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα σε κάθε νοικοκυριό, ειδικά τώρα που το κόστος ενέργειας και νερού μας απασχολεί όλους.

Παρόλο που πολλοί πιστεύουν ακόμη ότι το πλύσιμο στο χέρι είναι πιο οικονομικό, τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα: Οι δοκιμές δείχνουν ξεκάθαρα ότι ακόμη και το λιγότερο αποδοτικό πλυντήριο πιάτων καταναλώνει ένα κλάσμα του νερού που χρειάζεται για το πλύσιμο στο χέρι. Αν μάλιστα έχετε να πλύνετε πολλά σκεύη, η χρήση της συσκευής αποδεικνύεται πολύ πιο οικονομική και σε κατανάλωση ενέργειας.

Η μάχη της κατανάλωσης νερού

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο, σχεδόν 80% λιγότερο νερό ανά πλήρη πλύση σε σχέση με το παραδοσιακό πλύσιμο στο χέρι.

Αν μάλιστα ενεργοποιήσετε το οικονομικό πρόγραμμα (eco mode), η εξοικονόμηση φτάνει το 84%.

Για να το δούμε με αριθμούς, ένα πλήρες σερβίτσιο 14 ατόμων περιλαμβάνει δεκάδες αντικείμενα (πιάτα, ποτήρια, μπολ και μαχαιροπίρουνα). Για να πλυθούν αυτά στο χέρι, υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 63 λίτρα νερού, καθώς το νερό στη λεκάνη πλυσίματος πρέπει να αλλάζει συχνά όταν βρωμίζει ή κρυώνει. Αντίθετα, ένα σύγχρονο πλυντήριο πιάτων θα χρειαστεί μόλις 13 λίτρα στο κανονικό πρόγραμμα και λιγότερα από 10 λίτρα στο πρόγραμμα eco.

Ποια μέθοδος είναι φθηνότερη;

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ένα πλυντήριο πιάτων πηγαίνει στη θέρμανση του νερού. Κατά μέσο όρο, μια πλύση απαιτεί περίπου 1,12 kWh ενέργειας.

Το κόστος για το πλύσιμο στο χέρι εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο που ζεσταίνετε το νερό στο σπίτι σας.

Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, το κόστος για να ζεστάνετε μια γεμάτη λεκάνη πλυσίματος φαίνεται αρχικά χαμηλό, όμως αυτή η ποσότητα αρκεί για ελάχιστα σκεύη.

Αν προσπαθήσετε να πλύνετε στο χέρι την ποσότητα που χωράει ένα ολόκληρο πλυντήριο, το κόστος του ρεύματος θα εκτιναχθεί, κάνοντας το πλυντήριο πιάτων την πιο οικονομική λύση για μεσαία και μεγάλα νοικοκυριά.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευής

Σύμφωνα με αναλύσεις του κύκλου ζωής των συσκευών, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ενός πλυντηρίου πιάτων στο περιβάλλον δεν προέρχεται από τη διαδικασία κατασκευής του (η οποία ευθύνεται για το 17%), αλλά από τη μακροχρόνια χρήση του.

Η κατανάλωση ρεύματος και νερού κατά τη λειτουργία του αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι κατασκευαστές δίνουν πλέον τεράστια έμφαση στα προγράμματα eco, τα οποία μειώνουν δραστικά τις εκπομπές ρύπων και τους λογαριασμούς.

Παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή

Η απάντηση στο ερώτημα «ποια μέθοδος είναι καλύτερη» δεν είναι ίδια για όλους, καθώς εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε σπιτιού.

Το μέγεθος του νοικοκυριού παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένα σπίτι με πολλά άτομα θα κάνει γρήγορα απόσβεση χρησιμοποιώντας το πλυντήριο. Αντίθετα, ένας εργένης ή ένα ζευγάρι που λερώνει λίγα πιάτα ίσως εξοικονομήσει ενέργεια πλένοντας στο χέρι, εκτός αν επιλέξει ένα compact πλυντήριο ή περιμένει να γεμίσει πλήρως η συσκευή.

Η πηγή ενέργειας είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας: Αν το νερό του σπιτιού ζεσταίνεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως ένας ηλιακός θερμοσίφωνας ή μια αντλία θερμότητας, το κόστος για πλύσιμο στο χέρι μειώνεται.

Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος για τα αναλώσιμα (οι ταμπλέτες πλυντηρίου είναι ακριβότερες από το υγρό πιάτων), καθώς και το κόστος αγοράς ή μελλοντικής επισκευής της συσκευής.

Τέλος, υπάρχουν πάντα ευαίσθητα αντικείμενα, όπως καλά μαχαίρια, αντικολλητικά τηγάνια ή πορσελάνες, που έτσι κι αλλιώς απαιτούν πλύσιμο στο χέρι.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 07:36
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