Λογαριασμός ρεύματος: 4 σημάδια ότι «καίτε» περισσότερο από όσο πρέπει

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Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 06:33
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Με μερικές μικρές και εύκολες προσαρμογές, μπορείτε να κρατήσετε τη ζέστη έξω από το σπίτι σας, χωρίς να «κάψετε» το πορτοφόλι σας.

Η διατήρηση της δροσιάς στο σπίτι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αστρονομικούς λογαριασμούς.

Αν και η αυξημένη κατανάλωση είναι αναμενόμενη, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να πληρώνετε περισσότερα από όσα πραγματικά χρειάζεται.

Αν εντοπίσετε τα παρακάτω 4 σημάδια, είναι η ώρα να αλλάξετε τις συνήθειές σας:

1. Ο λογαριασμός ξαφνικά εκτοξεύτηκε

Είναι φυσιολογικό ο λογαριασμός να ανεβαίνει σταδιακά καθώς μπαίνει το καλοκαίρι.

Ωστόσο, αν δείτε μια απότομη και δυσανάλογη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αυτό αποτελεί «καμπανάκι» σπατάλης.

  • Τι να κάνετε: Ελέγξτε το ιστορικό των λογαριασμών σας. Αν η αύξηση είναι αδικαιολόγητα μεγάλη, προσπαθήστε να περιορίσετε τη χρήση του κλιματιστικού, χαμηλώστε τη θερμοκρασία στον θερμοσίφωνα για πιο δροσερά ντους και αποφύγετε τη συχνή χρήση άλλων ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες αιχμής.

2. Αμελείτε τη συντήρηση του κλιματιστικού

Τα συστήματα ψύξης λειτουργούν όπως τα αυτοκίνητα: ή θα πληρώνετε λίγα χρήματα για την προληπτική τους συντήρηση ή θα βρεθείτε προ εκπλήξεως, πληρώνοντας μια περιουσία όταν εμφανιστεί μια σοβαρή βλάβη.

Η ετήσια συντήρηση από επαγγελματία είναι απαραίτητη, καθώς διασφαλίζει ότι η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό ρεύμα.

3. Το κλιματιστικό χρειάζεται συνεχώς επισκευές

Αν διαπιστώνετε ότι το κλιματιστικό σας παρουσιάζει συχνά βλάβες και οι επισκευές γίνονται όλο και πιο κοστοβόρες, η αντικατάστασή του είναι η πιο οικονομική λύση μακροπρόθεσμα

Τα παλαιότερα μοντέλα είναι εξάλλου εξαιρετικά ενεργοβόρα σε σύγκριση με τις νέες συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης.

  • Ο κανόνας της αντικατάστασης: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αγορά νέου κλιματιστικού είναι η καλύτερη επιλογή αν η συσκευή σας είναι άνω των 10 ετών και το κόστος μιας επισκευής ξεπερνά το μισό της αξίας ενός καινούργιου συστήματος.

4. Λανθασμένη χρήση του θερμοστάτη και των ανεμιστήρων

Πολλοί κάνουν το λάθος, μόλις ζεσταθούν, να ρυθμίζουν το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. στους 18°C). Έτσι δεν δροσίζετε το σπίτι πιο γρήγορα· απλώς αναγκάζετε τη συσκευή να δουλεύει στο «κόκκινο» για περισσότερη ώρα, εκτοξεύοντας την κατανάλωση.

Έξυπνη λύση: Ρυθμίστε το κλιματιστικό σε μια λογική θερμοκρασία (π.χ. στους 26°C) και ανάψτε παράλληλα έναν ανεμιστήρα οροφής. Ο ανεμιστήρας θα βοηθήσει στη σωστή κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, κάνοντας τον χώρο να φαίνεται πιο δροσερός με ελάχιστο κόστος. Επίσης, ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία ανάλογα με το αν είστε στο σπίτι ή λείπετε.

Πηγή: Business Insider

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 06:33
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