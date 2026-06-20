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Πού πρέπει να τοποθετούνται οι ανιχνευτές φωτιάς

Πού πρέπει να τοποθετούνται οι ανιχνευτές φωτιάς
Yosuke Ota on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 20/06/2026 - 07:11
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Οι ανιχνευτές φωτιάς πρέπει να τοποθετούνται ψηλά και κεντρικά σε κάθε επίπεδο ενός κτιρίου, ώστε να πιάνουν αμέσως τον καπνό που ανεβαίνει φυσικά προς τα πάνω.

Η σωστή εγκατάσταση των συστημάτων πυρασφάλειας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες της NFPA και προσέχοντας ιδιαίτερα τη σωστή θέση κάθε συσκευής, μπορείτε να θωρακίσετε το σπίτι σας αποτελεσματικά.

Οι βασικές θέσεις ανά συσκευή

Οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε κάθε υπνοδωμάτιο, έξω από τους χώρους ύπνου και σε κάθε όροφο του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και του γκαράζ.

Στους ορόφους χωρίς υπνοδωμάτια, η ιδανική θέση είναι στο σαλόνι, κοντά στη σκάλα.

Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) πρέπει επίσης να βρίσκονται σε κάθε κεντρικό χώρο. Επειδή το CO αναμιγνύεται με τον αέρα και συγκεντρώνεται χαμηλότερα από τον καπνό, οι ειδικοί συνιστούν να μην βασίζεστε μόνο σε συνδυαστικές συσκευές οροφής (καπνού/CO).

Αν έχετε τέτοιες, αφήστε τις στο ταβάνι και εγκαταστήστε επιπλέον αυτόνομους ανιχνευτές CO στο ύψος του γονάτου.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε άμεσα προσβάσιμα σημεία, όπως η κουζίνα, το πλυσταριό, το γκαράζ, οι διάδρομοι και κοντά σε εξωτερικές πόρτες ή το τζάκι.

Οδηγίες εγκατάστασης και ύψος

Επειδή ο καπνός ανεβαίνει, οι ανιχνευτές οροφής είναι οι πιο αποτελεσματικοί. Αν τοποθετηθούν σε τοίχο, πρέπει να απέχουν το πολύ 30 εκατοστά από το ταβάνι. Σε σπίτια με κεκλιμένα ταβάνια ή σοφίτες, εγκαταστήστε τον ανιχνευτή έως 90 εκατοστά από την κορυφή, αλλά όχι στην ίδια την ένωση (αφήστε 10 εκατοστά κενό).

Για να αποφύγετε τους ενοχλητικούς ψευδείς συναγερμούς, η συσκευή της κουζίνας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 μέτρα από τις εστίες μαγειρέματος.

Σημαντικές προφυλάξεις

  • Σημεία προς αποφυγή: Μην βάζετε ανιχνευτές μέσα σε μπάνια (λόγω υδρατμών), κοντά σε παράθυρα και ανεμιστήρες (τα ρεύματα απομακρύνουν τον καπνό) ή σε χώρους με πολλή σκόνη και έντομα, όπως οι ημιτελείς σοφίτες.
  • Συντήρηση: Μην βάφετε ποτέ τις συσκευές. Αν είναι εφικτό, επιλέξτε ενσύρματους ανιχνευτές που διασυνδέονται μεταξύ τους, ώστε αν χτυπήσει ένας, να ηχήσουν όλοι μαζί.
  • Μπαταρίες: Αν χρησιμοποιείτε ανιχνευτές μπαταρίας, αλλάζετε τις μπαταρίες δύο φορές τον χρόνο, ιδανικά σε κάθε αλλαγή της ώρας (χειμερινή/θερινή).

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 20/06/2026 - 07:11
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