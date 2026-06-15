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Το ΕΒΕΠ έγινε πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Waterborne

Το ΕΒΕΠ έγινε πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Waterborne
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 09:46
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς εντάχθηκε ως πλήρες μέλος στην ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα Waterborne, μετά την έγκριση της σχετικής αίτησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της πλατφόρμας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, σημειώνοντας ότι η ένταξη αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας με τη Waterborne. Όπως ανέφερε, το επιμελητήριο θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει στενότερα στις εργασίες της Πλατφόρμας Μηδενικών Εκπομπών για το Waterborne (ZEWT), καθώς και στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε τη σημασία του τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας για το ΕΒΕΠ, επισημαίνοντας ότι μεγάλα ναυπηγεία στον κόλπο της Ελευσίνας και επιχειρήσεις επισκευής πλοίων στην περιοχή Περάματος - Σαλαμίνας είναι μέλη του επιμελητηρίου και του ελληνικού ναυτιλιακού cluster «Maritime Hellas».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ναυπηγική βιομηχανία και το λιμενικό οικοσύστημα αποτελούν κρίσιμους πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και, όπως είπε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει πέρα από τη βιωσιμότητα, προς ένα ναυτιλιακό μέλλον περισσότερο ανθεκτικό, ψηφιακό, ασφαλές και ανταγωνιστικό. Πρόσθεσε ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας αποτελεί κοινό στόχο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, εκφράζοντας την πρόθεση του επιμελητηρίου να συμβάλει ενεργά στις πρωτοβουλίες της Waterborne για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

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