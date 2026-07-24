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Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 10:51
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  • Δυναμική είσοδος στην ουγγρική αγορά ενέργειας με τη συμφωνία για ενσωμάτωση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW, με εξασφαλισμένα έσοδα σε βάθος 25ετίας
  • Δυνατότητα απόκτησης υπό ανάπτυξη γειτονικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW
  • Ορόσημο για το «πράσινο» ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ΔΕΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Την είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Ουγγαρίας, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας της Ευρώπης, σηματοδοτεί η συμφωνία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρικής του Ομίλου, με τον Όμιλο Greenvolt για την ένταξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW σε λειτουργία στη Νότια Ουγγαρία στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο.

Η συμφωνία με τον Όμιλο Greenvolt –την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζεται από το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο KKR– περιλαμβάνει παράλληλα το δικαίωμα για την απόκτηση ενός υπό ανάπτυξη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW στην ίδια περιοχή.

Η είσοδος στην Ουγγαρία αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €24 δισ. με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Η στρατηγική τοποθέτηση στην Ουγγαρία ενισχύει τον ηγετικό ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα έως τις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση της παραγωγής, γεγονός που μετριάζει το επιχειρησιακό ρίσκο και μεγιστοποιεί την αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο

Το φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο βρίσκεται στο χωριό, Királyegyháza, της Νότιας Ουγγαρίας, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούλιο του 2024 και διαθέτει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών.

Επιπλέον, η επένδυση προσφέρει ισχυρή προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς επωφελείται από ένα κρατικά επιδοτούμενο συμβόλαιο σταθερής τιμής διάρκειας 25 ετών.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος και την υποστήριξη της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, η συναλλαγή περιλαμβάνει το δικαίωμα για την απόκτηση ενός γειτονικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW και διάρκειας 4 ωρών, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η αγορά ενέργειας και οι στόχοι ΑΠΕ της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία αποτελεί μια αγορά με σημαντική δυναμική στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη. Η χώρα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης, στοχεύοντας στην επίτευξη 12 GW εγκατεστημένης ισχύος από ηλιακή ενέργεια έως το 2030.

Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίζεται από ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε: «Η είσοδός μας στην αγορά της Ουγγαρίας κάνει πράξη τη στρατηγική μας για τη νέα φάση επέκτασης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού μας πλάνου έως το 2030, στοχεύουμε σε νέες αγορές –όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία– με στόχο να αναπτύξουμε 2,2 GW σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Με το νέο φωτοβολταϊκό έργο, ενσωματώνουμε στο χαρτοφυλάκιό μας ένα εξαιρετικά αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο και διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα, χτίζοντας μια ενιαία και ανθεκτική περιφερειακή πλατφόρμα καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή».

Ταχύτερη επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του, στοχεύοντας στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025. Αυτό θα επιτευχθεί αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες έργων ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, κυρίως σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Η επέκταση στην Ουγγαρία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα υλοποιείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, ενώ ο όμιλος στοχεύει να μπει και σε άλλες χώρες, όπως η Πολωνία και η Σλοβακία. Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, με ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο) και αποθήκευση, διασφαλίζοντας γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση.

Σε μια εποχή όπου η ενέργεια και η τεχνολογία αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε πυλώνα σταθερότητας για την ευρωπαϊκή αγορά, πραγματοποιώντας επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

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