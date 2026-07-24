ΕΒΕΑ: Ενεργειακές κοινότητες και πράσινα κίνητρα στο σχέδιο του Γ. Μπρατάκου για τις επιχειρήσεις

Το υψηλό ενεργειακό κόστος που εξακολουθεί να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βάζει στο επίκεντρο των προτάσεών του το ΕΒΕΑ, ζητώντας μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων επιχειρήσεων και μέτρα για την πράσινη μετάβασή τους.

Οι προτάσεις περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων ενόψει της 90ής ΔΕΘ.

Η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις πιο στοχευμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το υπόμνημα, σε συνδυασμό με τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, το ΕΒΕΑ ζητά την υιοθέτηση μέτρων που θα ενισχύσουν την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Οι παρεμβάσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ενώ η προσαρμογή στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξελίσσεται σε βασική παράμετρο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Μάλιστα στα άμεσα μέτρα που προτείνει κάνει λόγο θέσπιση υπεραποσβέσεων 200% για παραγωγικές, πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.

«Η επόμενη περίοδος θα είναι πιο απαιτητική» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκης, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού καθιστούν αναγκαία μια νέα στρατηγική για την ελληνική οικονομία. «Στην κατεύθυνση αυτή Το ΕΒΕΑ καταθέτει ένα υπόμνημα που δεν αποτελεί έναν κατάλογο αποσπασματικών αιτημάτων, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση εθνικής οικονομικής πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο, που θα δημιουργεί ισχυρότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Στόχος μας είναι μια οικονομία περισσότερο παραγωγική, περισσότερο εξωστρεφής και περισσότερο ανθεκτική, ικανή να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για όλους» σημείωνει.

Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις του ΕΒΕΑ αφορούν σε 11 άξονες:

Φορολογική σταθερότητα και ελάφρυνση της παραγωγικής οικονομίας: Θέσπιση σταθερού φορολογικού πλαισίου, ενίσχυση της επανεπένδυσης κερδών και κίνητρα για πράσινες, ψηφιακές και παραγωγικές επενδύσεις. Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και αποκατάσταση χρηματοδοτικής πρόσβασης: Βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, λειτουργικές ρυθμίσεις οφειλών και ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για βιώσιμες επιχειρήσεις. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ: Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω νέων εγγυοδοτικών εργαλείων, μικροπιστώσεων και επενδυτικών κεφαλαίων. Μεγέθυνση και συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Κίνητρα για συνεργατικά σχήματα, clusters, συγχωνεύσεις όπου απαιτούνται και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. Παραγωγικότητα, δεξιότητες και ανθρώπινο κεφάλαιο: Εθνικός μηχανισμός διάγνωσης αναγκών, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στενότερη σύνδεση επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού συστήματος. Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη υπέρ των ΜμΕ: Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πρακτικά εργαλεία, χρηματοδότηση και τεχνολογική υποστήριξη. Ενέργεια, πράσινη μετάβαση και κλιματική ανθεκτικότητα: Μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Απλοποίηση διαδικασιών, ταχύτητα Δικαιοσύνης και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Απλοποίηση αδειοδοτήσεων, μείωση της γραφειοκρατίας, ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθεσίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για την παραγωγή: Επιτάχυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων, σύγχρονων υποδοχέων μεταποίησης και οργανωμένων περιοχών logistics. Εξωστρέφεια, βιομηχανία, εμπόριο και νέες αγορές: Νέα εθνική στρατηγική εξαγωγών, ενίσχυση της εμπορικής διπλωματίας και στήριξη της μεταποίησης ως βασικού πυλώνα της παραγωγικής οικονομίας. Περιφερειακή ανάπτυξη και πρωτογενής τομέας: Τοπικά παραγωγικά σχέδια, ενίσχυση της αγροδιατροφής, των περιφερειακών οικοσυστημάτων και της σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εξαγωγών.

Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση πενταετούς φορολογικού συμβολαίου για τις παραγωγικές επενδύσεις, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 40% και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η παροχή φορολογικών κινήτρων για την επανεπένδυση των κερδών, μείωση του μη μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, τη δημιουργία νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και την εμβάθυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις.