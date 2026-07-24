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Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα

Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 14:33
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Έμφαση στο άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση, ενώ έκανε λόγο για ακρότητες από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

«Άκουσα ακρότητες για το άρθρο 24, για προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας. Βλέπω έναν ανταγωνισμό από χθες στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για την έννοια του δάσους, τον ορισμό του δάσους. Βαστάτε τα άλογα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυράς.

Αιτιολογώντας την άποψη του ότι «δεν χρειάζεται νέος ορισμός της έννοιας του δάσους, γιατί το άρθρο 24 του Συντάγματος είναι ξεκάθαρο και διασφαλίζει πλήρως την προστασία του», ανέφερε ότι «μόνο μικροσυμφέροντα αντιστέκονται» και προσέθεσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2021-2023 ολοκλήρωσε τους δασικούς χάρτες».

«Η πρώτη προσπάθεια για την προστασία του δάσους έγινε το 1832. Και σήμερα η Ελλάδα είναι η μοναδική σε όλη την ήπειρο που έχει δασικούς χάρτες για το 96% του συνόλου των εκτάσεων. Αποκαταστάθηκαν 2,5 εκατ. στρέμματα, χωράφια που καλλιεργούνταν και είχαν εγκαταλειφθεί και αποδείχθηκε ότι λύσαμε το πρόβλημα και αποδόθηκαν πίσω στους ιδιοκτήτες τους», τόνισε ο κ. Αμυράς.

Όπως είπε, η πρότασή του είναι να αναγνωριστεί ότι η φύση έχει δικαιώματα και να οριστεί ως φυσικό νομικό πρόσωπο, σημειώνοντας ότι αυτό έγινε με επιτυχία στη Νέα Ζηλανδία που αναγνώρισε ένα ποτάμι.

Τέλος, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «ανερμάτιστη εικόνα καθώς ενώ συμφωνεί για την ανάγκη αναθεώρησης άρθρων, δεν θα ψηφίσει κανένα από τα 33 που προτείνει η κυβέρνηση».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 15:33
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