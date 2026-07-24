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Στέλιος Αγγελούδης: Νομικά κατοχυρωμένο το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων στη ΔΕΘ
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 15:35
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Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική απόφαση για το μέλλον της ΔΕΘ και του κέντρου της πόλης. Μετά από μια μακρά περίοδο διαλόγου, διεκδικήσεων και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η πρόταση που διαμορφώσαμε μαζί με τους πολίτες και που αποδέχτηκε η Πολιτεία, αποτυπώνεται πλέον σε ένα σαφές και δεσμευτικό νομικό πλαίσιο.

Με αφορμή την εισαγωγή προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης παραχώρησης τμημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε:

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη νίκη της Θεσσαλονίκης. Είναι η έμπρακτη δικαίωση της κοινής προσπάθειας της πόλης, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών, που διεκδίκησαν μια διαφορετική ανάπλαση της ΔΕΘ: περισσότερο πράσινο, λιγότερη δόμηση, σεβασμό στο δημόσιο χώρο και ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις.

Η σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλους, με ευθύνη της ΔΕΘ για τη συντήρηση και τη φύλαξή του. Καταργούνται οι χρήσεις real estate, περιορίζεται δραστικά το κτιριακό αποτύπωμα και προβλέπονται μόλις δύο νέα κτίρια, αποκλειστικά για εκθεσιακές χρήσεις και σε αντικατάσταση των υφιστάμενων. Παράλληλα, δημιουργούνται 1.000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, ενώ το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» αναβαθμίζεται πλήρως.

Η ανάπλαση θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο, με δημόσια χρηματοδότηση. Κυρίως όμως, οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται δεν είναι πολιτικές διακηρύξεις. Κατοχυρώνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, διαλυτικές αιρέσεις και τροποποίηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Οποιαδήποτε μελλοντική απόπειρα αλλοίωσης ή κατάργησής τους θα καθιστά την παραχώρηση άκυρη. Παράλληλα, προβλέπεται ρητά η προστασία των κατοίκων από απαιτήσεις που συνδέονται με τις ρυμοτομικές ρυθμίσεις.

Για πρώτη φορά, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει στη βάση μιας ολοκληρωμένης θεσμικής και νομικής θωράκισης, η οποία διασφαλίζει ότι όσα συμφωνήθηκαν δεν θα μπορούν να ανατραπούν στο μέλλον.

Από έναν σχεδιασμό που προέβλεπε μόλις 60 στρέμματα πρασίνου, εκτεταμένη δόμηση, ξενοδοχείο και χρήσεις real estate, η πόλη οδηγείται σήμερα σε μια συμφωνία που κατοχυρώνει 120 στρέμματα Μητροπολιτικού Πάρκου, δημόσια χρηματοδότηση, αισθητά μικρότερο κτιριακό αποτύπωμα και σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές.

Η Θεσσαλονίκη δεν καλείται σήμερα να επιλέξει ανάμεσα σε θεωρίες και συνθήματα. Καλείται να αποφασίσει πάνω σε μια συγκεκριμένη συμφωνία, με σαφείς όρους και ισχυρές νομικές εγγυήσεις, που κατοχυρώνει όσα επί χρόνια διεκδίκησε η πόλη.

Καλώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις να τοποθετηθούν με βάση το πραγματικό περιεχόμενο της σύμβασης και τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η στάση του καθενός θα καταγραφεί απέναντι σε μια συμφωνία που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ανοίγει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει γνωρίσει η Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες.

Φτάσαμε έως εδώ με επιμονή, σοβαρή διαπραγμάτευση και ουσιαστικό διάλογο. Μαζί με τους πολίτες αλλάξαμε τον σχεδιασμό για τη ΔΕΘ. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία που διατηρεί τη ΔΕΘ στον ιστορικό της χώρο, δημιουργεί ένα πραγματικό Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων και συνδυάζει ανάπτυξη, περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

Αυτή είναι μια νίκη της Θεσσαλονίκης. Και είναι ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και να την κάνουμε πράξη».

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