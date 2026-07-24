Γιώργος Τσιαντούλης (ΣΥΦΩΕΛ): Χρειαζόμαστε αποζημιώσεις και όχι προσωρινές λύσεις-Σε κίνδυνο χιλιάδες μικρά φωτοβολταϊκά

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ) τονίζει ότι η προσωρινή αύξηση της ταρίφας με μηχανισμό επιστροφής δεν αποτελεί πραγματική αποζημίωση, ενώ προειδοποιεί για οικονομική ασφυξία χιλιάδων επενδυτών σε όλη τη χώρα

Έντονη αντίδραση στον σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προσωρινή αύξηση της αποζημίωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών με μηχανισμό clawback εκφράζει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ). Σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και τη δημοσιογράφο Δέσποινα Θεοδώρου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γιώργος Τσιαντούλης υποστήριξε ότι η λύση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μορφή δανεισμού και όχι πραγματική αποκατάσταση των απωλειών που έχουν προκαλέσει οι περικοπές και οι αρνητικές τιμές ενέργειας.

«Το clawback δεν είναι αποζημίωση, είναι ένας μηχανισμός δανεισμού»

Ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ εξήγησε ότι η προτεινόμενη αύξηση της ταρίφας κατά 15%-20% δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, καθώς συνοδεύεται από μηχανισμό clawback, δηλαδή από υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο. Όπως ανέφερε, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί δεν χρειάζονται προσωρινές διευκολύνσεις, αλλά πραγματικές λύσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

Πάνω από 40% οι απώλειες από περικοπές και αρνητικές τιμές

Ο κ. Τσιαντούλης αναφέρθηκε στις μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, επισημαίνοντας ότι οι περικοπές και οι αρνητικές τιμές έχουν ξεπεράσει σε ορισμένες περιόδους το 40%. Όπως τόνισε, η προηγούμενη ρύθμιση για την αποζημίωση των μηδενικών και αρνητικών τιμών δεν έδωσε λύση, καθώς οι τιμές προσαρμόστηκαν οριακά ώστε να παραμένουν εκτός ουσιαστικής αποζημίωσης.

Οι μικροί παραγωγοί δεν έχουν τις ίδιες αντοχές με τα μεγάλα έργα

Ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ υπογράμμισε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών και των μεγάλων επενδύσεων. Τα μεγάλα έργα διαθέτουν οικονομίες κλίμακας, διαφορετικό κόστος κατασκευής και μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυνατότητα, ενώ οι μικροί παραγωγοί που επένδυσαν πριν από χρόνια βασίστηκαν σε συγκεκριμένες συμβάσεις και προβλέψεις εσόδων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πολλοί παραγωγοί σήμερα αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις δανειακές τους υποχρεώσεις, ιδιαίτερα μετά τις μειώσεις εσόδων των τελευταίων μηνών.

Αναστολή νέων έργων μέχρι να λυθεί το πρόβλημα

Ο ΣΥΦΩΕΛ προτείνει την αναστολή νέων μεγάλων έργων μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά. Σύμφωνα με τον κ. Τσιαντούλη, δεν είναι βιώσιμο να συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων πάρκων ενώ οι υφιστάμενοι μικρομεσαίοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν περικοπές, αρνητικές τιμές και αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Οι μπαταρίες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου έθεσε στο επίκεντρο και την ανάγκη επιτάχυνσης των προγραμμάτων αποθήκευσης ενέργειας. Όπως ανέφερε, οι μπαταρίες μπορούν να συμβάλουν στην εξισορρόπηση του συστήματος και στη μείωση των απωλειών των παραγωγών, όμως τα σχετικά προγράμματα προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Παράλληλα, πρότεινε τη στήριξη της εγκατάστασης μπαταριών από μικρομεσαίους παραγωγούς μέσω επιδοτικών εργαλείων.

Από επενδυτικό ζήτημα γίνεται κοινωνικό πρόβλημα

Ο κ. Τσιαντούλης τόνισε ότι το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας απλής επενδυτικής διαφωνίας και έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό πρόβλημα. Χιλιάδες μικρομεσαίοι παραγωγοί, μεταξύ των οποίων πολλοί στη Θεσσαλία, κινδυνεύουν να χάσουν το εισόδημα που είχαν δημιουργήσει μέσω των φωτοβολταϊκών επενδύσεων.

Όπως σημείωσε, αρκετοί ιδιοκτήτες πάρκων έχουν ήδη οδηγηθεί στην πώληση των εγκαταστάσεών τους σε χαμηλές τιμές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Έκκληση για νέο διάλογο με το ΥΠΕΝ

Ο ΣΥΦΩΕΛ ζητά νέα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των λύσεων. Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιαντούλης, οι άνθρωποι που βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα είναι εκείνοι που μπορούν να προτείνουν ρεαλιστικές παρεμβάσεις.