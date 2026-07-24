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Πράσινο Ταμείο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3,2 εκ. €
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 14:59
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Σε εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3.182.216,52 προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν σε έξι νέες εντάξεις έργων ύψους 2.055.977,66 € και έξι αποπληρωμές έργων ύψους 1.126.238,86 € του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά ένταξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά πληρωμής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

1

Δήμος

ΠΥΛΗΣ

«’Εργα αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας Daniel στο Δήμο Πύλης»

496.620 ,00 €

2

Δήμος

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

«Δημιουργία περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου χώρου του Δήμου Ερμιονίδας»

167.580,20 €

3

Δήμος

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

«Αστική Αναζωογόνηση Πλατείας Μακρυγιάννη του Δήμου Μακρακώμης»

173.572,00 €

4

Δήμος

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

«Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Κοινόχρηστου Χώρου και Χώρου Πρασίνου Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας»

289.110,00 €

5

Δήμος

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

«Δημιουργία νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Νάξου & Μ. Κυκλάδων»

160.956,46 €

6

Δήμος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

«Ανακατασκευή αύλειων χώρων στο 9ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς»

768.139,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

2.055.977,66 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1

Δήμος

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

«Ανάπλαση κεντρικής περιοχής στον οικισμό Ν. Τενέδου»

36.646,53 €

2

Δήμος

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων»

75.332,39 €

3

Δήμος

ΠΥΡΓΟΥ

«Ανάπλαση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου»

147.385,72 €

4

Δήμος

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και των εφαπτόμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δ Καλλιθέας»

60.250,41 €

5

Δήμος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ανάπλαση του Άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας (Τμήμα από Τσιμισκή έως Λεωφόρο Νίκης)»

563.623,81 €

6

Δήμος

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Αναργύρων»

243.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

1.126.238,86

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