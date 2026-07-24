Πράσινο Ταμείο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3,2 εκ. €

Σε εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3.182.216,52 € προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν σε έξι νέες εντάξεις έργων ύψους 2.055.977,66 € και έξι αποπληρωμές έργων ύψους 1.126.238,86 € του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».