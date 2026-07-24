Πράσινο Ταμείο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3,2 εκ. €

Οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά ένταξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά πληρωμής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 ακολούθως:
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
|
Α/Α
|
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
|
ΕΡΓΟ
|
ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
|
1
|
Δήμος
ΠΥΛΗΣ
|
«’Εργα αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας Daniel στο Δήμο Πύλης»
|
496.620 ,00 €
|
2
|
Δήμος
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
|
«Δημιουργία περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου χώρου του Δήμου Ερμιονίδας»
|
167.580,20 €
|
3
|
Δήμος
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
|
«Αστική Αναζωογόνηση Πλατείας Μακρυγιάννη του Δήμου Μακρακώμης»
|
173.572,00 €
|
4
|
Δήμος
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
|
«Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Κοινόχρηστου Χώρου και Χώρου Πρασίνου Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας»
|
289.110,00 €
|
5
|
Δήμος
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|
«Δημιουργία νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Νάξου & Μ. Κυκλάδων»
|
160.956,46 €
|
6
|
Δήμος
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|
«Ανακατασκευή αύλειων χώρων στο 9ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς»
|
768.139,00 €
|
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
|
2.055.977,66 €
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
|
Α/Α
|
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
|
ΕΡΓΟ
|
ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
|
1
|
Δήμος
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|
«Ανάπλαση κεντρικής περιοχής στον οικισμό Ν. Τενέδου»
|
36.646,53 €
|
2
|
Δήμος
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|
«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων»
|
75.332,39 €
|
3
|
Δήμος
ΠΥΡΓΟΥ
|
«Ανάπλαση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου»
|
147.385,72 €
|
4
|
Δήμος
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|
«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και των εφαπτόμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δ Καλλιθέας»
|
60.250,41 €
|
5
|
Δήμος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
«Ανάπλαση του Άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας (Τμήμα από Τσιμισκή έως Λεωφόρο Νίκης)»
|
563.623,81 €
|
6
|
Δήμος
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
|
«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Αναργύρων»
|
243.000,00 €
|
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
|
1.126.238,86 €