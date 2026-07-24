To KKE για το νομοσχέδιο για ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη στρατηγική της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ΕΕ, που εμπορευματοποιεί το νερό.

Με την παράδοση της διαχείρισης της ύδρευσης μεγάλου μέρους της χώρας σε δυο ανώνυμες εταιρείες (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) που προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, γίνεται ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή του νερού σε ακριβό εμπόρευμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει την αποσπασματικότητα και τον διαχωρισμό της διαχείρισης της ύδρευσης, της άρδευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της παράγωγης ενέργειας, της αποχέτευσης. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα συνδυασμένης ικανοποίησης του συνόλου των λαϊκών αναγκών θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους των ανώνυμων εταιριών. Με αυτό το κριτήριο θα τιμολογείται η κατανάλωση, η συντήρηση και η αναβάθμιση των δικτύων, ενώ ήδη γίνεται λόγος για την αντιμετώπιση των “υψηλών ποσοστών μη τιμολογημένου νερού” .

Η κυβέρνηση αξιοποιεί το πρόβλημα των χρεών των ΔΕΥΑ, που προκλήθηκε εξαιτίας της ενεργειακής ακρίβειας στο πλαίσιο της πολιτικής της “πράσινης μετάβασης”, για να δρομολογήσει την απαράδεκτη υποχρεωτική ένταξη ενός μέρους τους στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και στην ΕΥΑΘ ΑΕ και να οδηγήσει τις υπόλοιπες σε οικονομική ασφυξία, με στόχο την απορρόφησή τους σε επόμενη φάση. Μάλιστα, είναι τέτοια η βιασύνη της, που δεν παρουσιάζει, ούτε για τους τύπους, μια οικονομοτεχνική μελέτη της ΡΑΑΕΥ. Αντίστοιχα δεν παρουσιάζει την μεθοδολογία αποτίμησης της περιουσίας των ΔΕΥΑ, ούτε δεσμεύεται για την αποζημίωσή τους.

Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, δρομολογούνται έργα εκτροπής πόσιμου νερού παραποτάμων του Αχελώου προς την Αττική, την ώρα που έχουν παγώσει για πάνω από μια εικοσαετία τα αντίστοιχα αναγκαία έργα για την άρδευση της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών, ενώ παραχωρούνται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την ΕΥΑΘ ΑΕ αρμοδιότητες άρδευσης στην Κωπαΐδα.

Η κυβέρνηση βρίσκει στήριξη στη βολική κριτική των κομμάτων του συστήματος, όπως το κόμμα Τσίπρα, που απλά εύχεται “οι αναγκαίες επενδύσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους καταναλωτές”.

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη στρατηγική της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ΕΕ, που εμπορευματοποιεί το νερό.