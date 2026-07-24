ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στέλιος Αγγελούδης: Νομικά κατοχυρωμένο το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων στη ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/07/2026 - 15:35
Πράσινο Ταμείο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3,2 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/07/2026 - 14:59
Γιώργος Τσιαντούλης (ΣΥΦΩΕΛ): Χρειαζόμαστε αποζημιώσεις και όχι προσωρινές λύσεις-Σε κίνδυνο χιλιάδες μικρά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/07/2026 - 14:44
Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/07/2026 - 14:33
Σταύρος Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/07/2026 - 13:56
Δήμος Εορδαίας: Η επιχειρηματική επανεκκίνηση στην καρδιά του λιγνίτη – Η ΕΥΔΑΜ επιταχύνει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/07/2026 - 13:20
Απόφαση σταθμός του ευρωδικαστηρίου θωρακίζει τις περιοχές Natura 2000
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/07/2026 - 12:42
To KKE για το νομοσχέδιο για ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/07/2026 - 11:59
Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/07/2026 - 11:55
Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/07/2026 - 10:51
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα - Το πετρέλαιο περί τα 100 δολάρια το βαρέλι
ΚΟΣΜΟΣ
24/07/2026 - 10:07
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/07/2026 - 09:41
Μανιάτης – Φαραντούρης καταγγέλλουν με γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν μονομερείς ενέργειες της Λιβύης για ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/07/2026 - 09:09
Σε χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/07/2026 - 08:49
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Γιατί προηγείται η αντλησιοταμίευση της μπαταρίας που μπορεί να μπει αύριο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/07/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ε65 - Τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι κίνδυνοι κοινωνικοποιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/07/2026 - 08:07
Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να «καίει» νοικοκυριά και επαγγελματίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 08:03
ΕΒΕΑ: Ενεργειακές κοινότητες και πράσινα κίνητρα στο σχέδιο του Γ. Μπρατάκου για τις επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/07/2026 - 08:01
Πλυντήριο πιάτων ή πλύσιμο στο χέρι: Τι συμφέρει περισσότερο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/07/2026 - 07:36
Ανεμιστήρας: Πότε ανεβάζει τη θερμοκρασία αντί να δροσίζει 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/07/2026 - 07:36
Εξάρχου: Ξεπέρασε τις Προσδοκίες η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 15:50
Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/07/2026 - 15:12
Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής υποψήφιο στα ευρωπαϊκά βραβεία «Regiostars 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 14:40
Ισραήλ: Φόβοι ότι η σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
23/07/2026 - 13:46
Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
23/07/2026 - 13:20
ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
23/07/2026 - 13:12
Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν οι πρέσβεις των 27 της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 12:26
Η METLEN και η HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 12:20
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 11:23
Πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To KKE για το νομοσχέδιο για ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ

To KKE για το νομοσχέδιο για ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ
Newsroom
Παρασκευή, 24/07/2026 - 11:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη στρατηγική της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ΕΕ, που εμπορευματοποιεί το νερό.

Με την παράδοση της διαχείρισης της ύδρευσης μεγάλου μέρους της χώρας σε δυο ανώνυμες εταιρείες (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) που προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, γίνεται ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή του νερού σε ακριβό εμπόρευμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ.
Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει την αποσπασματικότητα και τον διαχωρισμό της διαχείρισης της ύδρευσης, της άρδευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της παράγωγης ενέργειας, της αποχέτευσης. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα συνδυασμένης ικανοποίησης του συνόλου των λαϊκών αναγκών θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους των ανώνυμων εταιριών. Με αυτό το κριτήριο θα τιμολογείται η κατανάλωση, η συντήρηση και η αναβάθμιση των δικτύων, ενώ ήδη γίνεται λόγος για την αντιμετώπιση των “υψηλών ποσοστών μη τιμολογημένου νερού” .

Η κυβέρνηση αξιοποιεί το πρόβλημα των χρεών των ΔΕΥΑ, που προκλήθηκε εξαιτίας της ενεργειακής ακρίβειας στο πλαίσιο της πολιτικής της “πράσινης μετάβασης”, για να δρομολογήσει την απαράδεκτη υποχρεωτική ένταξη ενός μέρους τους στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και στην ΕΥΑΘ ΑΕ και να οδηγήσει τις υπόλοιπες σε οικονομική ασφυξία, με στόχο την απορρόφησή τους σε επόμενη φάση. Μάλιστα, είναι τέτοια η βιασύνη της, που δεν παρουσιάζει, ούτε για τους τύπους, μια οικονομοτεχνική μελέτη της ΡΑΑΕΥ. Αντίστοιχα δεν παρουσιάζει την μεθοδολογία αποτίμησης της περιουσίας των ΔΕΥΑ, ούτε δεσμεύεται για την αποζημίωσή τους.

Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, δρομολογούνται έργα εκτροπής πόσιμου νερού παραποτάμων του Αχελώου προς την Αττική, την ώρα που έχουν παγώσει για πάνω από μια εικοσαετία τα αντίστοιχα αναγκαία έργα για την άρδευση της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών, ενώ παραχωρούνται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την ΕΥΑΘ ΑΕ αρμοδιότητες άρδευσης στην Κωπαΐδα.

Η κυβέρνηση βρίσκει στήριξη στη βολική κριτική των κομμάτων του συστήματος, όπως το κόμμα Τσίπρα, που απλά εύχεται “οι αναγκαίες επενδύσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους καταναλωτές”.

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη στρατηγική της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ΕΕ, που εμπορευματοποιεί το νερό.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων
Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων 24 Ιουλίου 2026
Δήμος Εορδαίας: Η επιχειρηματική επανεκκίνηση στην καρδιά του λιγνίτη – Η ΕΥΔΑΜ επιταχύνει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 24 Ιουλίου 2026
Δήμος Εορδαίας: Η επιχειρηματική επανεκκίνηση στην καρδιά του λιγνίτη – Η ΕΥΔΑΜ επιταχύνει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πράσινο Ταμείο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3,2 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πράσινο Ταμείο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ύψους 3,2 εκ. €

Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα

Σταύρος Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Απόφαση σταθμός του ευρωδικαστηρίου θωρακίζει τις περιοχές Natura 2000
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόφαση σταθμός του ευρωδικαστηρίου θωρακίζει τις περιοχές Natura 2000

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων

Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο- Απάντηση σε θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο- Απάντηση σε θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση