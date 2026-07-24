Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να «καίει» νοικοκυριά και επαγγελματίες

Αν και η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα, σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες δηλώνει ότι η μεγαλύτερη οικονομική του ανησυχία αφορά τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση, με την επιβάρυνση να είναι ακόμη μεγαλύτερη στους αυτοαπασχολούμενους.

Όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα της Pulse RC, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε δείγμα 832 ενηλίκων κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής, το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές οικονομικής πίεσης για τα νοικοκυριά, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αν και η ακρίβεια στα βασικά αγαθά παραμένει με διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με το 63% να δηλώνει ότι προβληματίζεται περισσότερο από τις δαπάνες για τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, το 23% τοποθετεί στη δεύτερη θέση τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 25% που καταγραφόταν στην αντίστοιχη έρευνα του 2024.

Συνολικά, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες της Αττικής. Το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι αυξήσεις των τιμών και η ακρίβεια αποτελούν αρκετά ή πολύ σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινότητά τους, ποσοστό που παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2024. Μάλιστα, για το 61% η ακρίβεια αποτελεί «πολύ σημαντικό» πρόβλημα.

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις προσδοκίες των πολιτών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες. Οι απαισιόδοξοι εξακολουθούν να υπερτερούν σημαντικά των αισιόδοξων, καθώς το 61% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μάλλον ή σίγουρα απαισιόδοξα την οικονομική συγκυρία, έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο.

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, ότι οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν άμεσα και τις καλοκαιρινές διακοπές των πολιτών. Σχεδόν ένας στους τέσσερις (24%) δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, ενώ το 26% θα περιορίσει τις ημέρες των διακοπών του. Το 43% αναφέρει ότι θα πραγματοποιήσει περίπου τις ίδιες ημέρες διακοπών με πέρυσι και μόλις το 3% περισσότερες.

Για όσους θα κάνουν λιγότερες ή καθόλου διακοπές, ο βασικός λόγος είναι οι γενικότερες οικονομικές δυσκολίες, που συγκεντρώνουν το 66% των απαντήσεων. Ακολουθεί το κόστος διαμονής με 16%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν το κόστος μετακίνησης και η έλλειψη χρόνου. Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι, παρά τη σχετική σταθεροποίηση ορισμένων δεικτών, το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις επιλογές των νοικοκυριών.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημείωσε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική πίεση που καταγράφεται στα στοιχεία της Pulse RC δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

«Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι ένα αρκετά ή πολύ σημαντικό πρόβλημα, σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτούνται μέτρα με άμεση εφαρμογή για τη στήριξη της κοινωνίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ανατιμήσεις.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ακόμη ότι, παρά τη θετική αποτίμηση ορισμένων μέτρων στήριξης, όπως τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες και η ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ένα σημαντικό μέρος των πολιτών θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος διαβίωσης.