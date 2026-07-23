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Πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου

Πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου
Newsroom
Πέμπτη, 23/07/2026 - 10:40
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Ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιχειρούν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στις 09:56, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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