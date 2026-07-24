Δήμος Εορδαίας: Η επιχειρηματική επανεκκίνηση στην καρδιά του λιγνίτη – Η ΕΥΔΑΜ επιταχύνει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Στην Πτολεμαΐδα βρέθηκε χθες ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), Πελοπίδας Καλλίρης , πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή και αποτυπώνουν στην πράξη τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο Εορδαίας, όπου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, του Διοικητή της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη, της Διευθύνουσας της Μετάβασης Δέσποινας Γκαράνη και του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και τη διαμόρφωση ενός νέου, βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου. Από την πλευρά τους, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, η Διευθύνουσα της Μετάβασης Δέσποινα Γκαράνη και ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς αναφέρθηκαν στην πρόοδο των έργων, στη σημασία των παρεμβάσεων για την περιοχή και στη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίηση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Κεντρικό σταθμό της επίσκεψης αποτέλεσε η εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών της επένδυσης της Wonderplant, μίας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία με τη στήριξη του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 127 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων υδροπονικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στη Μαυροπηγή, σε έκταση του πρώην λιγνιτικού πεδίου της Πτολεμαΐδας. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάβασης της περιοχής σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ενώ με την έναρξη της λειτουργίας της αναμένεται να δημιουργηθούν, σε πρώτη φάση, περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπογράφηκε επίσης η πρώτη πρόσκληση του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ 2026-2030 για τη χρηματοδότηση της νέας Ογκολογικής Κλινικής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας πτέρυγας και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας.

Η περιοδεία συνεχίστηκε στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ, όπου προωθείται έργο περιβαλλοντικής εξυγίανσης προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του νέου Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας, δίνοντας νέα αναπτυξιακή προοπτική σε μία περιοχή ιστορικά συνδεδεμένη με τη βιομηχανική δραστηριότητα της Δυτικής Μακεδονίας.

Επόμενος σταθμός ήταν το έργο του ΕΚΕΤΑ για τον Κόμβο Πράσινου Υδρογόνου, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Η νέα ερευνητική υποδομή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο, θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, ενισχύοντας την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, υπογράμμισε ότι τα έργα που υλοποιούνται στην Πτολεμαΐδα αποδεικνύουν πως η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσπάθεια με απτά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση της καινοτομίας, η περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρώην λιγνιτικών εκτάσεων και η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο παραγωγικό μέλλον στη Δυτική Μακεδονία.

Στις επισκέψεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και των φορέων υλοποίησης των έργων, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων για την επιτυχή υλοποίηση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.