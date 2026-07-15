Air Fryers vs Πολυμάγειρες: Τι καίει λιγότερο ρεύμα;

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Η επιλογή της κατάλληλης συσκευής μαγειρέματος μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινότητά σας στην κουζίνα και να μειώσει αισθητά τα έξοδα του ρεύματος.

Οι φριτέζες αέρος και οι πολυμάγειρες έχουν φανατικό κοινό, ωστόσο, η επιλογή ανάμεσα στις δύο συσκευές εξαρτάται από τα γεύματα που προτιμάτε.

Μπορεί και οι δύο να προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και ρεύματος σε σχέση με τον κλασικό φούρνο, εξυπηρετούν όμως τελείως διαφορετικές ανάγκες.

Φριτέζα αέρος: Η γρήγορη και «τραγανή» λύση

Πρόκειται για μια συσκευή που μαγειρεύει κυκλοφορώντας ταχύτατα καυτό αέρα γύρω από το φαγητό, λειτουργώντας σαν ένας μικρός, πανίσχυρος φούρνος.

Τα υπέρ - Έχει πολύ οικονομική τιμή αγοράς, προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, προθερμαίνεται σε ελάχιστα λεπτά και καθαρίζεται πανεύκολα.

Τα κατά - Δεν ενδείκνυται για φαγητά με πολλές σάλτσες, όπως τα κοκκινιστά, και απαιτεί να ανακατεύετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Η χρήση - Είναι ιδανική αν λατρεύετε τα «τηγανητά» χωρίς λάδι, τις τραγανές πατάτες, το κοτόπουλο, τα γρήγορα σνακ και το ξαναζέσταμα φαγητών.

Πολυμάγειρας: Ο απόλυτος βοηθός για φαγητά «κατσαρόλας»

Είναι μια πολυλειτουργική συσκευή που συνδυάζει πολλές μεθόδους μαγειρέματος σε ένα σκεύος, ενώ τα κορυφαία μοντέλα περιλαμβάνουν και λειτουργία air fry.

Τα υπέρ - Προσφέρει απίστευτη ευελιξία, καθώς λειτουργεί ως χύτρα ταχύτητας, σιγομαγειρεύει για ώρες, σοτάρει ή μαγειρεύει στον ατμό, χωρίς να απαιτεί επίβλεψη.

Τα κατά - Είναι πιο ακριβός στην αγορά του, πιο σύνθετος στον χειρισμό, βαρύς και πιάνει αρκετό χώρο στον πάγκο της κουζίνας.

Η χρήση - Είναι ιδανικός για μεγάλες οικογένειες και για όσους μαγειρεύουν συχνά όσπρια, σούπες, ρύζι, κοκκινιστά ή κάνουν προετοιμασία γευμάτων για όλη την εβδομάδα.

Τι καίει λιγότερο ρεύμα;

Οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι και οι δύο συσκευές μειώνουν δραστικά τον λογαριασμό του ρεύματος.

Στο κρέας και τις πατάτες, ο πολυμάγειρας στη λειτουργία πίεσης αποδεικνύεται ο ταχύτερος και ο πιο οικονομικός.

Αντίθετα, στα γλυκά και το ψήσιμο η φριτέζα αέρος είναι ασυναγώνιστη, καθώς μειώνει τον χρόνο στο μισό, ενώ ο πολυμάγειρας μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο και από τον παραδοσιακό φούρνο.

Η ετυμηγορία

Αν θέλετε κάτι οικονομικό, απλό και με έμφαση στα τραγανά φαγητά, ξεκινήστε με ένα air fryer. Αν ψάχνετε μια συσκευή για να αντικαταστήσετε τις κατσαρόλες και τη χύτρα ταχύτητας, ο πολυμάγειρας είναι η σωστή επένδυση.

Πηγή: Which?