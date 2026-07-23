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Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
Άννα Διανά
Πέμπτη, 23/07/2026 - 08:09
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Το σενάριο νέας έκτακτης παρέμβασης για τα καύσιμα βρίσκεται πλέον στο τραπέζι της κυβέρνησης, καθώς η νέα εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων έχει ήδη «σβήσει» το όφελος από τις εκπτώσεις που εφαρμόζονται από τα μέσα Ιουλίου.

Με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες περιοχές της χώρας -ακόμη και σε πρατήρια της Αττικής- και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει άνοδο άνω του 18% μέσα σε λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων, με το ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδιασμών. Όλα δείχνουν ότι θα πρόκειται και πάλι για ένα είδος επιδότησης που θα αφορά κυρίως το ντίζελ αφού από αυτό δεν εξαρτάται μόνο το κόστος κίνησης των οχημάτων αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.

Η νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανεβάζει και πάλι το «θερμόμετρο» στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Χθες το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι από 71 δολ το βαρέλι στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα οι νέες καταστροφές σε διυλιστήρια του Περσικού Κόλπου, η απόφαση της Ρωσίας να απαγορεύσει την εξαγωγή ντίζελ και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έχουν δημιουργήσει συνθήκες έντονης στενότητας στην αγορά και σπρώχνουν διαρκώς προς τα πάνω τόσο τις τιμές του πετρελαίου όσο και των προϊόντων.

Μάλιστα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους στην προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, κάτι το οποίο πάντως δεν φαίνεται ότι ισχύει για την Ελλάδα λόγω της μεγάλης παραγωγής των διυλιστηρίων της Helleniq Energy και της Motor Oil . Μπορεί λοιπόν το πρόβλημα για την Ελλάδα να μην είναι η επάρκεια, είναι όμως οι τιμές. Η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανεβαίνει κάθε μέρα και λίγα λεπτά του ευρώ έχοντας ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ στις τουριστικές περιοχές. Η μέση πανελλαδική τιμή έχει φθάσει στα 1,982 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η αντίστοιχη τιμή είναι τα 1,966 ευρώ το λίτρο ενώ η διαφορά τιμής μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ σχεδόν μηδενιστεί.

Οι ανατιμήσεις έχουν πλέον επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (21/7/2026), η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας, στην πλειονότητά τους τουριστικοί προορισμοί. Πρόκειται για τους νομούς Κυκλάδων (2,223 ευρώ/λίτρο), Δωδεκανήσου (2,106 ευρώ/λίτρο), Κεφαλληνίας (2,066 ευρώ/λίτρο), Λέσβου (2,051 ευρώ/λίτρο), Ευρυτανίας (2,041 ευρώ/λίτρο), Λευκάδας (2,021 ευρώ/λίτρο), Σάμου (2,020 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρας (2,019 ευρώ/λίτρο), Ηρακλείου (2,018 ευρώ/λίτρο), Ζακύνθου (2,011 ευρώ/λίτρο), Γρεβενών (2,007 ευρώ/λίτρο), Ρεθύμνης (2,003 ευρώ/λίτρο), Λασιθίου (2,001 ευρώ/λίτρο), Εύβοιας (2,001 ευρώ/λίτρο) και Αιτωλοακαρνανίας (2,001 ευρώ/λίτρο). Παράλληλα, σε αρκετά πρατήρια της Αττικής η τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουν εξανεμιστεί πλήρως οι εκπτώσεις των 5 λεπτών για το ντίζελ και 10 λεπτών για τη βενζίνη που παρέχουν τα διυλιστήρια και η κυβέρνηση αναζητεί και πάλι λύση.

Ενδεικτική ήταν η χθεσινή δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι «Παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια». Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατ. ευρώ».

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