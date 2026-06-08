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ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 13:09
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων τρακτόρων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 12:33
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 12:06
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 11:30
ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 11:07
ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 10:38
Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 09:59
Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 09:35
Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
08/06/2026 - 09:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:59
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:30
ΕΛΕΑΒΙΟΜ-Fuel the Solution, Not the Fire: Η Αττική στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη δασική βιομάζα
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08/06/2026 - 08:26
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Δευτέρα, 08/06/2026 - 14:26
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Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές με έναρξη στις 8 Ιουνίου 2026. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L) (οι «Ομολογίες») συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατομμύρια ευρώ (η «Έκδοση»). Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Οι Ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που θα αποσταλεί κατά ή περί την ημερομηνία του παρόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Έκδοσης.

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