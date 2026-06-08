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3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»

3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 14:58
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Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου του Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα Ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί μία πρωτοβουλία που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τις σύγχρονες ανάγκες του ενεργειακού τομέα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα των ηλεκτρικών Δικτύων Διανομής, συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δικτύων.

Οι δύο προηγούμενοι κύκλοι του προγράμματος ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία, συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερους από 100 φοιτητές, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ. Η ανταπόκριση και τα αποτελέσματα των προηγούμενων κύκλων επιβεβαίωσαν την υψηλή εκπαιδευτική και επαγγελματική αξία του εγχειρήματος.

Ο 3ος κύκλος του Προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2026. Η διάρκεια φοίτησης είναι 14 μήνες και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εκπαίδευση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Τα μαθήματα και οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία ανά δύο εβδομάδες, τόσο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όσο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Άνοιξη Αττικής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, προβλέπεται η συμμετοχή έως δεκαπέντε (15) αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός ΔΕΔΔΗΕ. Για δέκα (10) από τις θέσεις αυτές το κόστος φοίτησης θα καλυφθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για τις υπόλοιπες πέντε (5) θέσεις θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: www.smartgridsmsc.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εκτός ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να εκδηλώσουν την υποψηφιότητά τους, εδώ.

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