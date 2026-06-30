Aktor: Πρόταση στην Μότορ Όιλ για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E

Μότορ Όιλ και ΑΚΤΩΡ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η «Πρόταση») προς την Εταιρεία για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E., 100% έμμεσων θυγατρικών της Εταιρείας (οι «Εταιρείες-Στόχοι»).

Η προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την Πρόταση, δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απόκτηση 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των Εταιρειών-Στόχων, είτε με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών εκάστης εκ των Εταιρειών-Στόχων.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η Πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας. Κατόπιν της υποβολής της Πρότασης, η Εταιρεία και η ΑΚΤΩΡ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.