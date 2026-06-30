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Aktor: Πρόταση στην Μότορ Όιλ για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E
Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 09:57
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Μότορ Όιλ και ΑΚΤΩΡ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η «Πρόταση») προς την Εταιρεία για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E., 100% έμμεσων θυγατρικών της Εταιρείας (οι «Εταιρείες-Στόχοι»).

Η προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την Πρόταση, δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απόκτηση 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των Εταιρειών-Στόχων, είτε με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών εκάστης εκ των Εταιρειών-Στόχων.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η Πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας. Κατόπιν της υποβολής της Πρότασης, η Εταιρεία και η ΑΚΤΩΡ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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