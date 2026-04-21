Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Τρίτη, 21/04/2026 - 14:34

Με υπερκάλυψη κατά 7 φορές ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου του Ομίλου της ΔΕΗ στους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση ανήλθε σε Euro35 εκατ.ενώ η έκδοση ήταν Euro5 εκατ. Η διάθεση των Ομολογιών θα γίνει αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης, όπως προδιαγράφεται στη διαδικασία κατανομής. Η εξέλιξη όπως επισημαίνει η ΔΕΗ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης και προσθέτει:

«Ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως δεσμεύτηκε κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, προχώρησε μέσω της 100% θυγατρικής του, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τους επενδυτές.

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα Euro100 με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο όριο συμμετοχής τις 250 ομολογίες. Η απόδοση είναι σταθερή 8% ετησίως, που σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή θα αυξηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κατά 40% (προ φόρων). Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη με δυνατότητα επανέκδοσης από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι ενδιαφερόμενοι - αποκλειστικά κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας - συμμετείχαν μαζικά στην έκδοση. Η πιστοποίηση της πληρότητας του κριτηρίου εντοπιότητας πραγματοποιήθηκε με την προσκόμιση εγγράφων, όπως ενδεικτικά, παραστατικών εγγράφων εκδόσεως ΔΟΥ, πρόσφατου λογαριασμού ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Η έκδοση του ομολόγου είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, τον περασμένο Απρίλιο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στην Καρδιά.

Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ είναι ύψους Euro5,75 δισ. για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια και προβλέπει ότι οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περιλαμβάνει ένα νέο mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε giga data center έως και 1.000 ΜW, και το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν. Επίσης, περιλαμβάνει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας άνω των 2 GW και αποθήκευσης ενέργειας 860 MW εκ των οποίων δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, την μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ως μονάδα φυσικού αερίου OCGT 295MW με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT 440 MW, αποκαταστάσεις και αποσύρσεις και μία σειρά άλλων έργων που θα μεταμορφώσουν τη Δυτική Μακεδονία σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η υλοποίηση των δεκάδων έργων από τον Όμιλο ΔΕΗ θα οδηγήσει στη δημιουργία έως και 20.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και έως 2.000 θέσεων κατά τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη όλων των σχεδίων».

Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα 20 Απριλίου 2026

Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW

Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη

ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο

ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή