Πέντε λάθη που κάνετε με τον ανεμιστήρα σας

Αντί να αφήνετε τον ανεμιστήρα να γυρίζει άσκοπα, μπορείτε με μερικές έξυπνες κινήσεις να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητές του.

Όταν η ζέστη στο σπίτι γίνεται ανυπόφορη, ένας ανεμιστήρας μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ανακούφιση, αρκεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά.

Ακολουθούν τα πέντε συχνότερα λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να μεγιστοποιήσετε τη δροσιά στον χώρο σας:

1. Λανθασμένη τοποθέτηση στον χώρο

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει (συνήθως το βράδυ), τοποθετήστε τον ανεμιστήρα δίπλα σε ένα ανοιχτό παράθυρο με κατεύθυνση προς τα μέσα, ώστε να τραβήξει τον δροσερό αέρα στο σπίτι. Αν ανοίξετε ένα δεύτερο παράθυρο και βάλετε έναν άλλο ανεμιστήρα να κοιτάζει προς τα έξω, θα διώξετε τον ζεστό αέρα δημιουργώντας ρεύμα.

Προσοχή! Μην το κάνετε αυτό αν έξω έχει περισσότερη ζέστη απ' ό,τι μέσα.

2. Λειτουργία σε άδεια δωμάτια

Το να αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί για να «δροσίσει» το άδειο υπνοδωμάτιο πριν κοιμηθείτε είναι απλώς σπατάλη ενέργειας. Οι ανεμιστήρες δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του δωματίου· ανακυκλώνουν τον αέρα για να δροσίζουν το σώμα μας. Αν δεν είστε εκεί, δεν προσφέρει τίποτα. Αν τον χρειάζεστε τη νύχτα, προτιμήστε μοντέλο με χρονοδιακόπτη για να σβήνει αυτόματα.

3. Παράλειψη καθαρισμού του χώρου και της συσκευής

Πριν ανάψετε τον ανεμιστήρα για το καλοκαίρι, ξεσκονίστε και βάλετε ηλεκτρική σκούπα. Ο ανεμιστήρας αναδεύει τον αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα σκορπίσει παντού σκόνη και γύρη, επιβαρύνοντας όσους έχουν αλλεργίες. Καθαρίστε επίσης τα πτερύγια της ίδιας της συσκευής με ένα στεγνό πανί και αποθηκεύστε την στο κουτί της τον χειμώνα.

4. Δεν βάζετε πάγο ή κρύο νερό μπροστά του

Αν τοποθετήσετε ένα μπολ γεμάτο πάγο ή παγωμένο νερό ακριβώς μπροστά από τον ανεμιστήρα, ο αέρας που διοχετεύεται θα είναι αισθητά πιο δροσερός, καθώς ο πάγος απορροφά τη θερμότητα. Δεν αντικαθιστά το κλιματιστικό, αλλά είναι μια πολύ πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση για άμεση ανακούφιση.

5. Επιλογή λάθος τύπου ανεμιστήρα

Οι επιτραπέζιοι ανεμιστήρες είναι ιδανικοί για προσωπική χρήση σε κοντινή απόσταση (π.χ. στο γραφείο), καθώς δεν βγάζουν τόσο δυνατό αέρα ώστε να σκορπίζουν χαρτιά. Αντίθετα, οι ανεμιστήρες δαπέδου ή οροφής είναι σχεδιασμένοι για να καλύπτουν ολόκληρα δωμάτια.

Επιλέξτε με βάση τις ανάγκες του χώρου σας για να μην «παλεύετε» για τη δροσιά.

Πηγή: Which?